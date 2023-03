Constantin Bănacu, președintele fan clubului USL 2.0

Email the Author

• edilul Bărbăteștiului susține continuarea colaborării social-democraților cu liberalii și pentru anul viitor Șeful administrației din comuna Bărbătești pledează public pentru continuitate în relația „Prigoană-Bahmuțeanu” dintre PSD-PNL. Constantin Bănacu e de părere că înjurăturile și chiar palmele schimbate de către „miri” sunt un semn de normalitate și sănătate, dacă mai ținem cont de ideologiile lor opuse: „Ideea de anticipate mi se pare obligatorie! Ne place, nu ne place trebuie să mergem în aceeași formulă ca acum PSD-PNL, chiar dacă nu ne iubim întotdeauna pentru că, altfel o să ajungă AUR-ul sau chiar USR-ul care și-a dovedit toxicitatea în perioada aceea foarte scurtă când a fost la guvernare. Pentru mine, unul, modul cum a fost gândit, conturat și stabilit acest PNRR este dovada supremă a ceea ce a urmărit acest USR. Adevărul dureros este că niciunul dintre aceste două mari partide, PSD și PNL, nu va mai putea să facă vreodată majoritate singur. S-a terminat! Vremurile acelea au apus și situația se înrăutățește pe zi ce trece pentru ambele formațiuni, tocmai de aceea susțin cu tărie anticipatele în formula aceasta. Ca să nu mai ajungem la tot felul de experiențe, că luăm p-ăia, sau pe ceilalți… Nu e o treabă impusă de război sau conjunctura actuală, e ceva dictat de modul cum a evoluat sau involuat, dacă vreți, politica românească. S-a văzut că n-au fost rezultate, zero! De bine, de rău, târâș-grăpiș, în formula aceasta, ne mai mișcăm… cumva. Dar dacă revine USR-ul la guvernare, în orice fel de combinație, suntem condamnați definitiv! Nu știu dacă vom fi împreună și pentru Cotroceni. Îmi vine destul de greu să cred asta, dar nu mi se pare exclus, să știți…” , a punctat edilul Bănacu.

