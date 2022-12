CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA și localitățile din județ primesc bani din Fondul de rezervă al Guvernului

Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

Guvernul Ciucă a împărțit primăriilor din țară peste 924 de milioane de lei din Fondul de rezervă (bani obținuți din colectarea TVA), potrivit unei Hotărâri de Guvern aflată pe agenda ședinței. Banii vor fi folosiți pentru cheltuieli curente și de capital – adică finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public şi întreţinerea acestuia, salubritate, etc.), sentințe, cofinanțarea proiectelor, asigurarea cu energie termică, corecții financiare, cheltuieli de capital, dar şi alte cheltuieli neprevăzute. 19.998.000 lei din această sumă iau drumul Vâlcii. 10.000.000 lei, adică mai mult de jumătate din banii alocați Vâlcii, ajung la Consiliul Județean Vâlcea. Cele mai mari sume din restul rămas ajung la Râmnicu Vâlcea (1.000.000 lei), Vaideeni (380.000) și Berislăvești (300.000 lei). Celelalte localități din județ au primit fie câte 120.000 lei, fie câte 102.000 lei.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.