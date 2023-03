Consiliul Județean Vâlcea, premiat la Gala Națională „România ești TU”, pentru investițiile în turism!

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Miercuri, 15 martie, în cadrul Galei Naționale „România ești TU”, eveniment desfășurat la Palatul Parlamentului din București, Consiliul Județean Vâlcea a primit Diploma de Excelență pentru „performanțe remarcabile în creșterea atractivității turistice și pentru dezvoltarea sustenabilă a județului Vâlcea ca Destinație Turistică”. Sunt recunoscător și bucuros pentru această distincție, care vine ca o încununare a eforturilor noastre zilnice de a moderniza infrastructura județului și de a le arăta tuturor că Vâlcea, cel mai frumos județ din România, este o destinație turistică de excepție. Vom continua să investim în turism, prin dezvoltarea unor proiecte de agrement și investiții în parteneriat cu administrațiile locale, fiindcă ne dorim să fim mai performanți și mai atractivi pentru turiști, al căror număr crește de la an la an. Mesajul nostru către ei este: vizitați Vâlcea, cel mai frumos județ din România, locul în care se trăiește mai mult și mai bine!

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții martie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.