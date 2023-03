Comunicat de presă privind finalizarea proiectului “GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD LA SC MONI-COS SRL”

Email the Author

SC MONI-COS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” proiect nr RUE 1200 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituite prin OUG nr 61/2022. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Anteprenoriatului si Turismului (MAT) si Agentia pentru IMM, Atragerea de Investitii si Promovarea Exportului ( AIMMAIPE), respectiv 22.06.2022. Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității curente a societății MONI-COS SRL în domeniul agricol. Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

