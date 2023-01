COMUNA BUJORENI ÎMPLINEȘTE 631 ANI de atestare documentară!

Email the Author

Duminică, 8 ianuarie 2023, cu începere de la ora 16.00, la căminul cultural din satul Gura Văii se va desfășura un eveniment important pentru comunitatea din Bujoreni. Este vorba despre simpozionul aniversar intitulat „Bujoreni în hrisovul lui Mircea cel Bătrân” . Va fi o întâlnire organizată sub formă de masă rotundă cu prilejul aniversării a 631 ani de atestare documentară a localității Bujoreni. De remarcat este și faptul că acest eveniment se află la prima ediție, fiind de așteptat ca, în anii următori, întâlnirea să devină o tradiție pentru localitatea condusă de edilul Gheorghe Gîngu. În context, se mai impune a preciza și faptul că evenimentul la care facem referire va fi organizat de către Primăria și Consiliul Local Bujoreni în parteneriat cu Direcția Județeană de Cultură Vâlcea.

