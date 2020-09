Colonelul (r) DUMITRU COPĂCEANU, din elita Armatei Române în slujba semenilor din localitatea natală

Domnule Colonel Dumitru Copăceanu, în primul rând,

vă rog să vă prezentați alegătorilor din localitatea natală

Vă mulțumesc pentru ocazia de a mă prezenta nu numai comunității din Bunești dar și a întregului nostru județ. După cum ați menționat deja, sunt un fiu autentic al satului Bunești fiind născut în 12 august 1967 județul Vâlcea. Am absolvit școala generală din localitate, în 1981. Imediat am susținut admiterea la liceul militar din Craiova, pe care lam absolvit în 1985. Am avut ocazia să am niște colegi de o reală calitate, care, ulterior, au ajuns în funcții înalte în societate și în armată. Am urmat apoi Școala Militară de Ofițeri Activi „Panait Donici”, pe care am absolvit-o în 1988. Din 1988 până în 2000, am lucrat într-un regiment de geniu, din Deva. Am fost comandant de pluton și comandant de companie. În anul 2000, am susținut un examen aici, la școala de la Vâlcea și am obținut un post la catedră. Am fost doi ani instructor la o catedră de pregătire tactică. Apoi, am ocupat alte funcții, am fost secretar la trei comandanți, printre care și la domnul general Țârdea. Am îndeplinit și alte funcții de conducere, printre care și până la aceea de locțiitor de comandant.

Am fost șeful comenduirii garnizoanei Râmnicu Vâlcea, timp de opt ani și jumătate, vreme în care am coordonat construcția statuii din fața căminului de garnizoană, dedicată armatei române din toate timpurile și, totodată, am comandat prima paradă militară, organizată în Râmnicu Vâlcea, pe 1 decembrie 2016.

În 2017, m-am hotărât să trec în rezervă, la vârsta de 50 de ani și, imediat după ce am trecut în rezervă, am fost cooptat de Sindicatul Cadrelor Militare în Rezervă, în cadrul căruia am fost ales președinte al Filialei Râmnicu Vâlcea. În această calitate, am organizat mai multe activități dedicate Centenarului Unirii.

De aproape un an lucrez la Fabrica de Conserve Râureni, pe o funcția de inginer. Sunt căsătorit, din 1991, soția mea este de profesie asistent medical la Spitalul Județean de Urgență, Vâlcea. Am doi copii, o fată, în vârstă de 28 de ani, care lucrează la o multinațională în București și este în anul doi la doctorat și un băiat, în vârstă de 15 ani, care a reușit să intre la Liceul „Matei Basarab”, la o clasă de matematică-informatică.

Cum ați ajuns în politică?

Pentru mine este o provocare, dar, în același timp, sunt și foarte bine intenționat. Adică nu am decât interesul oamenilor de acolo, vreau să le redau oamenilor încrederea în ei, vreau să le redau tot ceea ce le lipsește, poate, în momentul de față. Și, așa cum am sloganul, vreau să fiu un primar al tuturor, vreau să fiu un primar de viitor, vreau să am grijă de ei. Pur și simplu să mă îndrept spre nevoile lor, spre problemele pe care le au, să încerc să ajung în anumite sate, care sunt mai izolate, să le asigur factorul medical, să nu mai vină ei de acolo, să le găsesc un mijloc de transport, ca să ajungă cu ușurință la Râmnicu Vâlcea sau în altă parte. Sunt treburi mărunte, pe care încerc să le rezolv foarte repede, să le pun un bancomat acolo, în centru, să facem un centru civic, cu o parcare. Vreau să facem o primărie modernă, să avem un spațiu verde. După ce am trecut în rezervă, foarte multe persoane, din diferite categorii sociale și de diverse vârste, din comuna Bunești, m-au rugat să candidez, pentru că au văzut ceva în mine, că am potențial și că pot să schimb ceva în localitate. Au insistat, până când m-am hotărât să intru în această luptă politică. Niciodată nu am făcut parte dintr-un partid politic, după Revoluție. M-am hotărât să intru în echipa domnului Gutău, unde am văzut potențial, după nenumăratele lucruri bune în Râmnicu Vâlcea, dar și experiența și prin colaborarea cu dumnealui pot să fac și eu ceva asemănător, în localitatea Bunești.

Cu ce planuri și ce idei vă prezentați alegătorilor?

Consider că sunt lucruri care trebuie neapărat îmbunătățite, refăcute, reamenajate. În primul rând, drumurile trebuie reamenajate, foarte multe nu au evacuarea rezolvată. În plus, nu avem, încă, în comună, gaze, o primărie modernă. Ce să vă spun, sunt o grămadă de lucruri care trebuie rezolvate. Nu avem un centru civic. Pe latura economică, dacă în anii ’90, comuna noastră era plină de căpșuni, era plină de pomi fructiferi, de animale, acum nu mai avem aproape de nici unele. Aș vrea să revigorez această latură, să obținem niște programe, prin Uniunea Europeană, să oprim tinerii, acolo. Contez foarte mult pe acești tineri, pe care vreau să îi ajutăm prin niște programe. Întradevăr, noi, dacă sărbătorim „Sărbătoarea căpșunului”, să avem și căpșuni acolo. Noi, practic, sărbătorim căpșunile, dar nu avem căpșuni. În perioada aceasta care a trecut, noi nu am reușit să aducem niște investitori, iar asta propun, să oferim ceva, un centru de achiziții, să creăm locuri de muncă, pentru oameni, ca să îi oprim acolo. Prin aceste programe, cu căpșunile, prin pomicultură, prin creșterea animalelor, avem islazurile acelea, prin roșii, tomate. Sunt oameni care vor să stea acolo, dar trebuie să trăiască din ceva. Cum pot trăi altfel, decât prin accesarea unor fonduri, să obținem niște programe, ca să îi ținem acolo…?

Prin anii 2006-2007, eu am făcut un curs postuniversitar și un master, la care ne învățau cum să construim aceste proiecte. Întradevăr, lucrurile au evoluat mult, de atunci. Și sunt destui specialiști, am observat, în ultima perioadă, am început și noi să accesăm mulți bani de la Uniunea Europeană, să construim diverse programe. Important este să vrem. Eu am credința că voi putea schimba în bine destinele acestei comune, în care mam născut. Aș mai dori să ne aplecăm asupra bisericii, am găsit o biserică la Teiușu, care este monument istoric și trebuie neapărat găsite niște fonduri, ca să o reparăm, să o întreținem. Cu toate că nu o mi se permită să iau banii de la primărie, o să mă implic în asta, o să încerc, prin anumite programe, prin relațiile pe care le am, să găsesc anumiți oameni, care să poată ajuta. Este monument istoric și să știți că este într-o stare avansată de degradare, în sensul că nu s-a mai investit absolut nimic acolo, acele garduri, care o împrejmuiesc, sunt degradate, chiar pictura din interior este de foarte mult timp și nu e întreținută. Trebuie neapărat investit acolo. Cimitirele, la rândul lor, trebuie să le amenajăm mai bine, accesul către acestea, să le mai aranjăm puțin, pentru că lumea trebuie să își cinstească înaintașii, rudele înmormântate acolo.

În ceea ce privește școala, lucrând și în învățământul militar, am, pe undeva, o afinitate față de educație. Din generația mea, suntem eu și cu preotul Barbu Laurențiu cei care am reușit să ajungem puțin mai sus decât colegii. Vreau ca și cei care urmează să aibă această șansă. Am înțeles că și acum sunt elevi performanți, dar aș vrea să amplific această relație cu școala. Un alt aspect, pe care l-am promovat eu, ar fi acela că aș vrea să dăm socoteală pentru ce promitem în campania electorală. Cum domnul Mircia Gutău face, în Râmnicu Vâlcea, anumite ședințe, semestriale sau anuale, publice, în care prezintă obiectivele realizate, ce nu s-a realizat (de regulă, dumnealui prezintă ce s-a realizat în plus) așa aș vrea să promovăm și noi. Iar aceste ședințe ale Consiliului Local să fie transparente, lumea să participe la ele și să vadă, întradevăr, dacă cei care au fost aleși le reprezintă interesele, dacă sunt reprezentați cum trebuie.

Domnule colonel, acestea ar fi toate problemele pe care le-ați reperat?

Desigur că nu! Poate că ar fi trebuit să încep cu un element pe care-l consider depășit pentru 2020…

Despre ce este vorba?

Nu știu dacă dumneavoastră vi se pare normal ca încălzirea primăriei să se facă tot cu sobe pe lemne… Eu vă spun că nu am mai intrat în primărie de acum un an și jumătate, în anii aceștia încă se face focul în sobe cu lemne, ca acum o sută de ani. Adică, eu vreau să facem, totuși, altceva. Să avem o centrală, măcar, nu mi se pare normal așa ceva. Nu mi se pare normal să nu avem o sală de sport, după atâția ani. Adică se face sport ca acum 40 de ani, când eram elev. Nu mi se pare normal să nu avem o sală de festivități, în care să aducem și noi niște oameni de cultură. Adică, nu aș vrea să aduc decât un muzicant de manele, foarte cunoscut, pe care pot să îl văd și la televizor. Eu nu sunt de acord cu asta, vreau să promovez oamenii de acolo. Cu elevii, care sunt la școală, cu ajutorul profesorilor, al personalului didactic, să facem un ansamblu și să îl promovăm. Și, atunci, părinții elevilor respectivi văd și sunt mulțumiți și, eventual, pe acei copii să îi și stimulăm cumva, de la primărie, cu o sumă de bani și să vadă că munca lor este răsplătită.

Care considerați că sunt atuurile dumneavoastră

și de ce ar fi nevoie de o schimbare?

Cu tot respectul, după aproape un sfert de secol, o schimbare nu este doar necesară, este de-a dreptul vitală! Eu sunt format și provin dintr-un mediu ordonat, în care toată viața, în momentul în care am primit o sarcină, am dus-o până la capăt, nu am lăsat-o la jumătate, am fost foarte prompt. Am niște calități pe care mi le-a conferit acest sistem militar, timp de 36 de ani, ceea ce consider că mă recomandă. Chiar dacă am fost 36 de ani militar, am destule specializări care sunt formate și pentru viața civilă. În primul rând, am specialitate de drumuri și poduri, am specialitate de lucrări hidrotehnice, am specialitate de mașini și utilaje, am absolvit Facultatea de Inginerie Mecanică, am master în managementul sectorului public. Toată viața am participat la construcția de drumuri, de poduri militare. În județul Vâlcea, când eram elev, noi am făcut două poduri fixe, permanente, dar din lemn, cum se făceau la vremea respectivă, unul în Sutești și unul în Frâncești. Poduri care au ținut, unele dintre ele, vreo 30 de ani, pe care au circulat mașini, fel și fel de utilaje.

Aveți vreun mesaj special pentru alegătorii din Bunești,

pe final de interviu?

Din ce am făcut în viața asta până acum, sunt sigur că nu-i voi dezamăgi. Nu zic că va fi ușor, va fi foarte greu, dar am destulă voință, destulă capacitate, am destulă putere și sunt sigur că vom schimba lucrurile în bine. Sunt sigur că și pe acei oameni, care au în momentul de față, ceva de spus despre mine sau nu vor vota pot să îi aduc în stadiul de a-mi da încrederea și de a fi alături de mine. De fapt, asta și vreau să fac. După ce câștigăm să nu mai gândim pe criteriile vechi. Pur și simplu să gândim pentru oamenii de acolo, pentru a promova problemele lor și pentru a le rezolva. Și sunt sigur că am capacitatea de a-i modera și de a ne înțelege. Pentru mine, și ca părinte, este o misiune deosebit de importantă, vitală chiar, să putem stăvili și chiar opri acest exod al tinerilor. Cred că, pentru tinerii din Bunești, o schimbare la primărie după aproape un sfert de secol ar fi semnalul unei noi speranțe de a rămâne și a trăi în comunitatea noastră. Această comunitate are acum șansa de a reporni, de a renaște!

Comandat de: Partidul Ecologist Român

Cod AEP: 21200195

Realizat de SC Curier SRL