CLAUDIA BANU ȘI COLEGII LIBERALI au participat la primele festivități dedicate aniversării Marii Uniri în orașul Berbești

Printre parlamentarii care s-au aflat în teritoriu cu prilejul aniversării a 104 ani de la înfăptuirea Marii Uniri s-a numărat și Claudia Banu (foto, în centrul imaginii) . Alături de colegii liberali, senatoarea de Vâlcea a participat la festivitățile organizate în mai multe localități din județ. Un moment interesant și important, totodată, a fost cel care s-a desfășurat, pe 1 decembrie, în orașul Berbești. Aici, autoritățile locale au reușit, cu sprijinul liberalilor de la „județ” să organizeze pentru prima dată festivități dedicate acestui important moment din viețile românilor. „Cei 104 ani de la Marea Unire au fost sărbătoriți, pentru prima dată, și la Berbești. Alături de colegi și de domnul primar Milorad Cumpănășoiu, am participat la ceremoniile dedicate Zilei Naționale, organizate cu respect și prețuire față de eroii care au contribuit la întregirea «României dodoloață»! La mulți ani, România! La mulți ani, români!” , a transmis Claudia Banu, senator liberal de Vâlcea.

