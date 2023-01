CLAUDIA BANU, SENATOR:

„Suntem o națiune puternică atât timp cât vom rămâne uniți”

Claudia Banu, senator liberal de Vâlcea, a participat la evenimentele care s-au desfășurat marți, 24 ianuarie 2023, pe platoul din fața Prefecturii Vâlcea, pentru a marca împlinirea a 164 de ani de la unirea Principatelor Române (Țara Românească și Moldova).

Ulterior, prin intermediul unei rețele de socializare, reprezentanta județului nostru în Parlamentul României a transmis un mesaj în care a făcut apel la păstrarea valorilor care au făcut posibil acest act de voință foarte important, cel al Micii Uniri, care a rămas la loc de cinste în istoria poporului român.

„Acum, după 164 de ani, Hora Unirii răsună din nou la Vâlcea, unde am păstrat și am continuat cu mândrie tradiția! Este un prilej bun să ne amintim de curajul și mândria înaintașilor noștri, că suntem o națiune puternică atât timp cât vom rămâne uniți! (…) La numai câteva luni de la marele act care consfinţea formarea statului naţional modern, Unirea de la 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite şi al statului naţional România, pleca într-o călătorie prin ţară. În itinerariul său prin Oltenia, a poposit și in județul Vâlcea. În întâmpinarea domnitorului Cuza, Râmnicul a îmbrăcat haine de sărbătoare. «Mulţimea a ieşit pe străzi cu torţe aprinse în mâini şi s-a prins să joace Hora Unirii. Tot atunci, în saloanele Primăriei s-au primit felicitări, iar elevii Şcolii Secundare au dat un concert, în aplauzele asistenţei. Până seara târziu, fanfara oraşului a cântat Hora Unirii», spun scrierile timpului. Vizita domnitorului a continuat pe traseul Ocnele Mari, Costești, Horezu până la Târgu Jiu”, a amintit Claudia Banu în mesajul său.