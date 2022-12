CJ VÂLCEA A ALOCAT 750.000 DE LEI pentru Biblioteca Județeană! În patru luni va fi modernizată sala de conferințe

Email the Author

În ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea, aleșii vâlcenilor au votat pentru aprobarea alocării sumei de 750.000 lei către Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea. Banii alocați vor fi folosiți pentru realizarea unui obiectiv de investiții nou, intitulat „Amenajare și modernizare sală de conferințe” . Lucrările presupun modernizarea actualei săli de conferințe, prin refacerea sistemului de climatizare, instalarea unui sistem audio performant, dotarea cu mobilier specific și altele. Perioada de execuție a lucrărilor de modernizare este de circa patru luni. „Pe lângă proiectele de dezvoltare a infrastructurii județene, am investit și vom continua să investim și în instituțiile de cultură aflate în coordonarea CJ Vâlcea” , a anunțat, pe marginea acestui subiect, Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

