CINE ZICE CĂ ESTE CRIZĂ ECONOMICĂ în Vâlcea!? Rata șomajului tot scade!

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Chiar dacă unii susțin că Vâlcea se confruntă cu dificultăți economice, că este un județ îmbătrânit, că s-au «pierdut» zeci de mii de locuitori de la recensământul din 2011 până la cel din 2021, că populația județului a scăzut până pe la vreo 320.000 de locuitori și… câte și mai câte prăpăstioase, iată că există și date care demonstrează contrariul. Cele mai recente date pe care le putem publica în acest sens au sosit, de câteva zile, de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea. Aceste date vizează rata șomajului (șomeri indemnizați și șomeri neindemnizați) care sunt înscriși în evidențele agenției. Ei bine, chiar dacă, la nivel național, apropierea sezonului rece și multiplele așa-zise crize cu care se confruntă economia românească au făcut ca numărul șomerilor să crească ușor, situația nu este valabilă și pentru Vâlcea. La noi în județ, rata șomajului se menține relativ constantă (în jurul valorii de 3,50% – adică mai puțin de 5.000 de persoane) de luni bune și are chiar trend ușor de scădere. Dacă la sfârşitul lunii noiembrie 2022, rata şomajului înregistrat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea a fost de 3,56%, la sfârșitul ultimei luni a anului trecut această rată coborâse la 3,42% .Numărul total de şomeri la finele lunii decembrie 2022 a fost de 4.757 șomeri din care 2.357 femei.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții ianuarie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « dec.