CINE SUNT NOII PROPRIETARI ai Vel Pitar? Acum un secol, familia lor a pornit de la nimic, în țară străină

Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

Vestea că unul dintre simbolurile economice vâlcene și-a schimbat proprietarul, din nou, nu a trecut neobservată, dimpotrivă. Sentimentul înstrăinării unei bucăți din identitatea vâlceană a predominat în reacțiile multora dintre semenii noștri. Societatea Vel Pitar a fost achiziționată de multinaționala mexicană Bimbo, la prețul de circa 200 de milioane de euro. Compania Bimbo numără aproape 140.000 de angajaţi la nivel global și îl are ca director pe Daniel Servitje. Fondat în 1945 de un grup de afacerişti conduşi de Lorenzo Servitje Sendra, grupul mexican Bimbo este acum una dintre cele mai mari companii din panificaţie la nivel mondial, cu o valoare de piaţă de aproximativ 22 de miliarde de dolari. „Fiu de brutar care a emigrat din Catalonia – Spania în Mexic la începutul secolului trecut, Lorenzo Servitje a condus compania până în 1997, când a venit la cârmă Daniel Servitje, unul dintre cei opt fii ai săi. Lorenzo Servitje a stat la bazele tranziţiei Bimbo de la o mică afacere de panificaţie la un conglo­merat multinaţional, care a achiziţionat de-a lungul timpului peste 100 de branduri internaţionale” , a scris presa economică națională despre această tranzacție.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri