La un an după achiziția activelor Oltchim, Chimcomplex anunță finalizarea operațiunilor de integrare și numește o nouă echipă executivă

În concordanță cu planul strategic inițial, la un an după achiziția activelor Oltchim Râmnicu Vâlcea, Chimcomplex a finalizat operațiunile de integrare și numește o nouă echipă executiv. Se îmbunățește astfel structura de conducere a companiei și se face transferul mai multor funcții de conducere la nivel regional. Echipa executivă se separă de cea administrativă, noul sistem de management fiind conceput pentru a facilita implementarea strategiei de dezvoltare în cel mai echilibrat mod. Echipa executivă proaspăt numită este susținută de către consiliul de administrație pe principii de guvernanță corporatistă, iar împreună vor pune în practică planul de dezvoltare al companiei pentru perioada 2020 – 2022. Executivii Chimcomplex sunt lideri competenți și experimentați pentru poziționarea companiei către o creștere durabilă. Aceștia aduc expertiză globală din domeniul industriei, comercial și producție, consolidând compania.

Funcția de CEO Chimcomplex a fost preluată de la începutul lunii februarie 2020 de Tivadar Runtag. De-a lungul carierei sale, acesta a ocupat poziții de management în Ungaria, Turcia, Cehia și România, în cadrul unor companii internaționale precum OMV și Shell. Anterior acestei noi poziții, Tivadar Runtag a fost CEE Cluster Manager la Prista Oil.

„Chimcomplex este o companie puternică, în dezvoltare pe piața internațională. Sunt nerăbdător să punem în practică noua strategie care să transforme Chimcomplex într-o companie chimică regională sustenabilă, orientată către piață și stabilă financiar, construită pe o tradiție valoroasă și cu o viziune clară care promite creștere”, a declarat Tivadar Runtag, CEO Chimcomplex. Tivadar Runtag va conduce o echipă nou-formată care va coordona operațiunile financiare, comerciale, producția și distribuția.

Adrian Dumitriu va prelua din luna aprilie funcția de Chief Financial Officer (CFO) Chimcomplex. Acesta își va utiliza expertiza în management strategic și financiar pentru coordonarea operațiunilor financiare ale companiei. Adrian Dumitriu are o experiență profesională de peste 15 ani ca director financiar pentru operațiunile din România ale unor corporații internaționale precum Campofrio – Spania, Agrana – Austria, Alstom – Franta, Al Rajhi Group – Arabia Saudită. Anterior a ocupat pozitia de Director Financiar al companiei Nuclearelectrica SA.

Serghei Gheorghe a preluat funcția de Chief Supply Chain Officer (CSCO) Chimcomplex după ce, în ultimii 15 ani, a fost director de achiziții și chief procurement officer, iar în ultimii 5 ani și vicepreşedinte al producătorului de aluminiu Alro Slatina.

Armand Spiru a fost numit Chief Commercial Officer (CCO) Chimcomplex, după ce în ultimul an a fost director comercial adjunct al Chimcomplex Vâlcea și anterior, pentru o perioada de 7 ani, director comercial Oltchim. Anterior pozițiilor detinute în domeniul chimiei a condus departamentele comerciale și cele de project management ale unor companii din IT, Leasing și FMCG, beneficiind astfel de o experiență însemnată privind relațiile de afaceri și mediul de business privat.

Dumitru Coman, parte a echipei Chimcomplex de 30 de ani, a preluat funcția de Chief Technical Officer (CTO), anterior acesta ocupând în ultimii ani 26 ani poziția de director general Chimcomplex Borzești și cea de director tehnic tot la Chimcomplex Borzești.

Victor Avram este Chief Operating Officer (COO) Chimcomplex Vâlcea. Acesta a început să lucreze în Oltchim acum 30 de ani. Victor Avram a ocupat diverse funcții de top management de-a lungul anilor și a fost unul dintre cei responsabili pentru strategia de creștere a companiei, dezvoltarea activelor și managementul unor programe complexe de dezvoltare.

Daniel Prisăcariu este Chief Operating Officer (COO) Chimcomplex Borzești, fiind promovat din funcția de director comercial pe care o ocupa de 16 ani în cadrul companiei. Daniel Prisăcariu face parte din echipa Chimcomplex de 24 de ani.

Chimcomplex a intrat într-o fază de transformare extinsă, încă din 2017. Compania s-a concentrat pe reducerea semnificativă a datoriilor, a introdus o organizație mai simplă, mai integrată și mai receptivă și a început un program de economii substanțiale a costurilor. În 2018, Chimcomplex Borzești a achiziționat cinci grupe de active Oltchim, astfel noua entitate creată a devenit cel mai mare combinat chimic din România.

Noul plan de dezvoltare 2020-2022 își propune o creștere rentabilă și durabilă, valorificând câștigurile realizate în timpul transformării. Compania se concentrează acum pe creșterea veniturilor și eficiență operațională. Chimcomplex este unul din cei mai importanţi fabricanţi de produse chimice din România și cel mai mare exportator cu capital privat românesc. Compania operează cel mai mare combinat chimic din România, având două platforme industrial, la Onești și Râmnicu Vâlcea.

Cu peste 60 de ani experiență, compania produce și comercializează produse clorosodice, polioli-polioteri, oxoalcooli plastifianți, cloruri anorganice, solvenţi organici, alchilamine, produse de sinteză organică şi gaze tehnice, dar și alte soluții care contribuie la dezvoltarea sustenabilă a comunităților și industriilor. În primele nouă luni ale anului 2019, Chimcomplex a înregistrat o cifră de afaceri de 1,03 miliarde de lei.