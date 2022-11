CHE Lotru-Ciunget a aniversat a doua tinerețe, nu pensionarea

În cei 50 de ani de la punerea în funcțiune a primului agregat al hidrocentralei Lotru-Ciunget România a funcționat integral, mai bine de 365 de zile, doar cu energia produsă aici. Pe lângă acest aspect, perla hidroelectricii naționale este cea mai mare hidrocentrală de pe râurile interioare ale României și unul din principalele puncte de reglaj energetic pentru țara noastră.

Motive suficiente pentru o sărbătoare, într-un cadru festiv, chiar în „inima” munților, lângă cele trei hidroagregate ce dau o putere de 510 MW, în prezența ministrului energiei, Virgil Popescu, a președintelui directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, a prefectului județului, Mihai Oprea și a parlamentarilor Cristian Buican, Laurențiu Cazan și Claudia Banu.

Angajații Hidroelectrica au prezentat cu mândrie câteva din zecile de aspecte ce fac unică această hidrocentrală în România dar și câteva povești trăite de-a lungul timpului la Ciunget, din 1933 (când a fost începută proiectarea amenajării hidrografice Lotru de profesorul Dorin Pavel) și până azi. Relevante în acest sens ni se par cuvintele spuse vineri, 18 noiembrie, în prezența invitaților, de Inginerul Șef al CHE Lotru-Ciunget, domnul Gheorghe Paraschiv (foto): „ Un coleg japonez, venit să vadă această uzină, ne-a mărturisit: <<Am văzut hidrocentrale mai mari și mai impunătoare ca a voastră. Aceasta este însă unică…are suflet>>. Da, are suflet! Pentru că fiecare dintre cei care am ajuns și am muncit aici ne-am lăsat la Ciunget o părticică din inima noastră.”

Probabil că acesta este motivul pentru care, toți cei care au fost prezenți la aniversare, care au lucrat sau lucrează la Ciunget, prevăd un viitor de încă cel puțin 50 de ani pentru această minune a ingineriei energetice.

Discursuri

Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica



Virgil Popescu, ministrul energiei





Marius Oprea, prefect Vâlcea