Cele mai frumoase cazinouri din România

România este mândra deținătoare a unor construcții impresionante în materie de cazinouri, iar dintre acestea trebuie să prezentăm impozantul cazinou din Sinaia, simbol al stațiunii de pe Valea Prahovei.

Cazinoul Sinaia se află la doar 1,5km depărtare de Castelul Peleș, în Parcul Dimitrie Ghica și a fost construit în doar 7 luni, la dorința Regelui Carol I. A fost inaugurat în iulie 1912, însă la scurt timp s-a închis prin decret regal, în timpul celui De-al Doilea Război Balcanic. Redeschiderea din 1913 a fost una fastuoasă. Sub privirile familiei regale și a premierului Titu Maiorescu, s-a jucat o piesă a dramaturgului Alexandru Davilla, urmată de un concert al tânărului George Enescu. Cazinoul are săli deosebite, iar Sala Oglinzilor este fantastică, cea mai mare dintre toate, având o suprafață totală de 650mp. Aici au fost amenajate inițial 13 mese de ruletă, însă datorită fluxului imens de jucători s-a ajuns până la 20 mese. Leii sculptați pe tavan sunt un simbol al puterii. Sala de Teatru este renumită pentru acustică, are o capacitate de 400 locuri și suprafața de 224mp. Aici se află încă pianul la care a performat George Enescu la inaugurarea Cazinoului. Sala Baccara poartă încă denumirea jocului care se desfășura aici, alături de poker și Black Jack. Se mai numește și Sala Ovală, iar simbolul predominant este berbecul, un alt semn al puterii. Sala „Prințul Dimitrie Ghica”, mai mică în dimensiuni, era folosită ca și restaurant, unde jucătorii luau mici gustări. În prezent, Cazinoul Sinaia este Centru Internațional de Conferințe, poate organiza conferințe corporate, întruniri, iar sălile sale pot fi închiriate pentru evenimente private.

Un alt cazinou deosebit din România este Cazinoul din Cluj-Napoca care a fost construit în anul 1897 și a avut ca sursă de inspirație Palatul Sanssouci din Postdam (Germania). Arhitect a fost Lajos Pakey, cel care a proiectat și alte clădiri istorice din Cluj-Napoca. În perioada inaugurării, cazinoul din Cluj-Napoca era cunoscut sub denumirea Chioșcul. Aici se organizau în mod deosebit baluri extrem de elegante, având în vedere că și locul avea un farmec aparte, cu o terasă imensă și o fântână arteziană impunătoare. Clădirea din Parcul Central a primit denumirea “cazinou” deși nu a fost niciodată un cazinou un adevărat sens al cuvântului. Legătura dintre acest palat cu inspirație vieneză și cazinou a fost o ruletă amplasată la un moment dat la un etaj. Așadar, denumirea purtată peste ani a fost de “cazinou”.

Tot o construcție impunătoare este Cazinoul din Constanța. Pentru acesta, inițial, planurile sunt întocmite de către arhitectul Petre Antonescu, care proiectează o clădire al cărei stil arhitectonic se inspira din tradițiile artei românești. După terminarea fundațiilor, însă, planurile sunt schimbate, Primăria încredințând modificarea lor unui arhitect de origine franceză (sau elvețiană), Daniel Renard – care renunță la principiile stilului românesc, în favoarea unui melanj de motive decorative ce încarcă și mai mult greoiul ansamblu. Construit (din 1908) în stil Art Nouveau sub influența cosmopolitană a cazinourilor epocii, edificiul constănțean este terminat în 1910, când este și inaugurat (în 1912 se fac ultimele retușuri). Superba clădire a fost inaugurată la 15 august 1910, în prezenţa Principelui Ferdinand. A fost cel mai mare edificiu de acest fel de pe teritoriul României, oferind jocuri de ruleta, blackjack, baccarat.

În prezent din cazinourile tradiționale, după apariția și răspândirea internetului la nivel mondial, cazinourile au trecut la partea virtuală devenind cazinouri online care permit jucătorilor să participe la jocuri de cazinou din confortul propriei case, singura cerință fiind accesul la internet, fie prin intermediul unui computer, fie al unui telefon mobil sau a unei tablete. În zilele noastre, pe nitrocasino.com poți găsi cele mai fabuloase jocuri, de la vestitele sloturi cu tematici din cele mai variate, până la jocuri de ruleta, blackjack, baccarat, dar și Live Casino, locul unde jocurile pot prinde viață și te poți afunda cu totul în lumea cazinoului online unde mesele sunt 3D, sunetele sunt realiste și îți conferă impresia că ești cu adevărat într-un cazinou fizic. Nitrocasino.com deține o conexiune sigură și stabilă pentru gambleri și este un site care se încarcă repede, astfel încât să nu pierzi niciun moment din jocul preferat.

Distribuie pe:

Tweet

WhatsApp

Imprimare

Email