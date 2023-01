CEL MAI GRAV ACCIDENT al începutului de an s-a petrecut la Râureni. Cisterna cu sodă caustică a ieșit în decor. Șoferul unui autoutilitare a fost grav rănit

Email the Author

Luni după-amiaza, 9 ianuarie 2023, în jurul orei 14.55, pe Drumul Național 64 (la Râureni) s-a produs cel mai grav accident al începutului de an pe raza județului nostru. A fost vorba despre un impact între o autoutilitară și o cisternă (ultima fiind încărcată cu sodă caustică). La fața locului au ajuns atât echipaje de pompieri, de ambulanță, dar și polițiști. Au fost afectate rețelele electrice din zonă, iar șoferul autoutilitarei a fost grav rănit rămânând încarcerat. Traficul rutier a fost blocat pentru mai bine de jumătate de oră.

