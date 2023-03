Ce trebuie să știi despre uleiurile pentru motoare

Email the Author

Dacă nivelul este normal, nu trebuie să îți faci griji și trebuie să îl schimbi după numărul necesar de kilometric, in functie de brandul de motocicleta condus. Dar, dacă observi că nivelul scade constant și motorul consumă mai mult ulei decat este normal, atunci trebuie să re-analizezi problema. Dacă nivelul de ulei din motorul moto scade constant și trebuie să completezi câteva sute de grame de ulei în fiecare săptămână, acest lucru este un semn că unitatea de alimentare a motocicletei tale are o defecțiune care trebuie reparată urgent. În caz contrar, motorul ar putea suferi daune majore. Consumul de ulei poate să nu fie evident dacă motorul este nou, însă acesta este o problemă care apare în mod obișnuit la motoarele uzate. Atunci când alegi un ulei pentru motorul moto, brandul Motul este o opțiune excelentă, mai ales pentru uleiul moto 2T. Motul este un brand cunoscut pentru calitatea produselor sale și, în special, pentru uleiurile moto. Uleiul moto 2T de la Motul oferă o performanță superioară, protejând motorul împotriva uzurii și creând o peliculă de lubrifiere care ajută la reducerea frecării și la îmbunătățirea performanței motoarelor 2T. De aceea alegerea unui ulei de calitate și monitorizarea constantă a nivelului de ulei din motorul moto sunt esențiale pentru buna funcționare a motocicletei tale. Optează pentru un brand de renume, cum ar fi Motul, și vei fi sigur că ai ales cel mai bun ulei de transmisie pentru motocicleta ta.

Vascozitatea este un factor cheie în evaluarea și identificarea uleiurilor moto. Există două tipuri de uleiuri disponibile pe piață: ulei cu vascozitate unică și ulei multi-vascos. Majoritatea vehiculelor sunt proiectate pentru a funcționa cu uleiuri multi-vascos, unde cu cât cifra este mai mică, cu atât uleiul este mai subțire și curge mai ușor. De exemplu, uleiurile 10W-30 au două numere care indică faptul că acestea au mai multe vascozități. Indicele „10W” indică modul în care uleiul curge la temperaturi scăzute (iarna), iar indicele „30” indică modul în care curge la temperaturi ridicate. Este important să verificați manualul mașinii pentru a obține recomandările producătorilor cu privire la tipul și omologările necesare ale lubrifianților. În plus, lubrifianții trebuie să fie supuși unor teste pentru a fi omologați de organizațiile internaționale. Schimbarea periodică a uleiului de motor este esențială pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a motorului și pentru a vă asigura că acesta își păstrează calitățile cât mai mult posibil. Se stie ca uleiul de motor este o componentă vitală a oricărui motor. Fără acesta, motorul nu ar funcționa nici măcar o zi. Lubrifianții sunt constant îmbunătățiți, iar în prezent aceștia diferă în funcție de tipul de minerale, semi-sintetice și sintetice. Puteți verifica nivelul de ulei folosind o jojă de ulei. Dacă nivelul este normal, atunci nu trebuie să vă faceți griji. Însă, dacă nivelul scade constant sau motoarele voastre consumă mult ulei, atunci există motive serioase de îngrijorare. În cazul în care consumul de ulei în motor a crescut și nivelul scade constant, acest lucru poate fi un semn de defect al unității de alimentare și trebuie remediat urgent pentru a evita consecințe grave. Deși consumul admisibil de lubrifiant este între 0,05% și 0,25% din combustibil, motorul poate avea un consum mai ridicat de ulei dacă este uzat. Este important să monitorizați nivelul de ulei folosind joja de ulei pentru a identifica orice abatere de la nivelul normal și a evita deteriorarea motorului. Nu uitati ca uleiul pentru motor este una dintre cele mai importante componente ale motocicletei tale. Fără acesta, motorul nu ar putea funcționa nici măcar o zi. În ultimii ani, lubrifianții au evoluat foarte mult, ajungând la un nivel de calitate și performanță de neegalat până acum. În prezent, există o gamă largă de uleiuri moto, cu diferite combinații de minerale, semi-sintetice și full sintetice.

