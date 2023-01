CE SPUNE POLIȚIA despre incidentul în care un jandarm a fost bătut la Horezu?

Email the Author

Duminică, 29 ianuarie 2023, la orele prânzului, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au transmis un comunicat de presă în care au explicat cum s-a produs incidentul de la Horezu și care au fost măsurile dispuse: „La data de 28 ianuarie 2023, în jurul orei 11.00, polițiștii orașului Horezu au fost sesizați cu privire la faptul că, în fața unui magazin din oraș, se află în desfășurare un conflict între mai mulți bărbați. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au identificat persoanele implicate, ulterior fiind conduse la sediul poliției, în vederea stabilirii situației de fapt. Din primele cercetări efectuate, s-a constatat faptul că un bărbat, în timp ce se afla în zona pietonală a orașului Horezu, pe baza unei neînțelegeri în trafic, ar fi fost agresat fizic de către un alt bărbat, care l-ar fi lovit cu pumnii în zona feței și a corpului, distrugând- i totodată luneta și oglinda din partea dreaptă a autoturismului și tulburând ordinea și liniștea publică. În continuare, se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe și distrugere. De asemenea, a fost luată măsura reținerii față de bărbatul în cauză, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Vâlcea, urmând ca, în cursul zilei de astăzi (n. red. 29 ianuarie 2023) să fie prezentat magistraților cu propuneri legale”, ne-au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Explicație foto: Jandarmul este cel din centrul imaginii, marcat cu săgeată.

