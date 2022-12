Email the Author

Angajatorii din Spațiul Economic European/ Uniunea Europeană oferă, prin intermediul rețelei EURES România, la data de 9 decembrie 2022, doar 118 locuri de muncă vacante (în noiembrie au fost 128), în șase țări europene, după cum urmează: 1. Finlanda – 60 locuri de muncă vacante (50 muncitor necalificat – culegător de fructe de pădure, alte fructe si legume – contract trei luni începând cu data de 1 iunie 2023; 10 mecanic auto – experiență trei ani, limba engleză nivel B1); 2. Danemarca – 30 locuri de muncă vacante (30 îngrijitor personal – un an experiență, limba engleză nivel B2); 3. Polonia – 15 locuri de muncă vacante (5 muncitori depozit – operator stivuitor; 5 operatori mașină CNC; 5 asistenți producție); 4. Norvegia – 11 locuri de muncă vacante (1 farmacist; 2 sticlari/ șlefuitori sticlă; 4 vopsitori auto; 3 sticlar/ artizan sticlă; 1 tinichigiu auto); 5. Germania – 1 loc de muncă vacant (1 tehnician electronist pentru energia şi tehnologia clădirilor – limba germană nivel A2); 6. Lituania – 1 loc de muncă (1 instalator – montator țevi).

