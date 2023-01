Email the Author

Chiar în ziua de Sfântul Ioan, considerând probabil că polițiștii sunt ocupați cu petrecerile onomastice, un tânăr s-a urcat la volanul mașinii și a circulat pe Valea Oltului deși nu este posesor al permisului auto. Mai mult, ca să își omoare mai bine timpul, luase cu el în mașină și câteva pliculețe cu un soi de droguri (care sunt destinate consumului prin adăugarea în țigări). Ar fi circulat de minune pe DN 7, fără permis și poate și «fumat» pentru senzații mai intense, dacă nu era oprit de polițiști. Ce a ieșit am aflat chiar de la oamenii legii. „La data de 7 ianuarie 2023, polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au depistat un bărbat în timp ce conducea un autoturism pe DN 7, în localitatea Robești, fără a poseda permis de conducere. În urma verificărilor efectuate au mai fost identificate pachețele cu substanțe interzise, acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor și luării măsurilor legale de către S.C.C.O. Vâlcea. În cauză a fost întocmit dosar penal, pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și trafic sau consum ilicit de droguri” , ne-au anunțat polițiștii vâlceni după minuțiosul control pe care le-au efectuat. • Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea

