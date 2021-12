Cazul Dănileț: BOGDAN MATEESCU, pârât la Comisia Europeană de către USR

Email the Author

Email the Author

About Marius Ciutacu,

„Știu că după acest an de crize și dezamăgiri politice majore mulți dintre cei care am fost în stradă la Colectiv și la Ordonanța 13 simțim o mare frustrare și dezamăgire și lehamite. Ceea ce i s-a întâmplat judecătorului Cristi Danileț ne aruncă înapoi direct în «liniștea» regimului Iliescu-Năstase, direct în (ne)justiția Rodicăi Stănoiu. (…) Vom sesiza, și colegul Stelian Ion lucrează deja la text, Comisia Europeană în legătură cu decizia absurdă a Consiliului Superior al Magistraturii de a-l elimina din sistem pe judecătorul Cristi Dănileț. La rândul său, deputatul Iulian Bulai va ridica această problemă la întrunirea Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la care participă. Ceea ce se întâmplă zilele acestea în justiție este un atac grav și un avertisment, pe care l-am mai trăit, la adresa magistraților independenți. E o nouă etapă a unui război care din păcate nu dă semne că se apropie de final. Din contră chiar. (…) Nimeni nu a ieșit până acum câștigător dintr-un război pentru îngenuncherea justiției și nu Polonia este exemplul de urmat”, a confirmat și Dan Barna planul de atac al progresiștilor.

Judecătorul govorean a ieșit de pe lista favoriților rețelelor sociale și a intrat pe radarul useriștilor din toate mediile Excluderea judecătorului Cristi Dănileț a produs o imensă reacție împotriva judecătorului govorean Bogdan Mateescu, pentru care tirul userist de pe rețele sociale cunoaște noi și noi calibre din oră-n oră. Deloc neașteptat, în prima linie se regăsește inamicul său declarat Stelian Ion, fostul ministru al Justiției. „Au reușit să dea o lovitură dură magistraților care susțin reforma sistemului judiciar! Este grav și periculos ce se întâmplă la CSM. Inspecția Judiciară condusă de judecătorul Netejoru, plasat politic de PSD la conducerea acestei structuri tot mai nocive, a propus excluderea judecătorului Cristi Dănileț din magistratură. Pretextul? Postări pe TikTok care țin de viața privată a magistratului. Propunerea a fost adoptată de Secția pentru judecători a CSM la limită de voturi. Fără votul președintelui CSM, Bogdan Mateescu, acest linșaj judiciar nu ar fi avut succes. Nu este singura sancțiune aberantă luată la propunerea Inspecției Judiciare de către CSM, au fost date și altele controversate, care au căutat nod în papură magistraților reformiști. Alte cercetări sunt pe rol. Este o adevărată acțiune de răzbunare și epurare prin înlăturarea sau reducerea la tăcere a magistraților care, ne amintim bine, în plin asalt legislativ împotriva justiției au îndrăznit să ia atitudine, să comenteze, să spună adevărul și să sesizeze instanțele europene. Președintele CSM, judecătorul Bogdan Mateescu, încă în funcție doar pentru că au fost separate în acest an alegerile pentru noua conducere de prezentarea raportului de activitate al actualei conduceri, are de dat explicații pentru atacul tot mai intens împotriva magistraților. Ceea ce se întâmplă la Inspecția Judiciară și la Secția pentru judecători a CSM este, totodată, și rodul semnalelor politice transmise pas cu pas către sistemul judiciar: menținerea SIIJ, blocajul din jurul legilor justiției, eliminarea discursului anticorupție sau păstrarea lui Lucian Netejoru la conducerea Inspecției judiciare în ciuda activității controversate și a bilanțului care marchează ineficiența acestei structuri. Inspecția judiciară și Secția pentru judecători a CSM au reușit să facă ceea ce Dragnea nici nu îndrăznea să viseze. Vom sesiza Comisia Europeană despre aceste grave derapaje. Începe o perioada foarte grea, lumea e obosită și preocupată de multe alte probleme, dar răspunsul nostru trebuie să fie ferm dacă nu vrem să trăim într-un stat în care mafia politică domină absolut tot și în care justiția e redusă la tăcere. CSM și Inspecția Judiciară trebuie reformate din temelii pentru că s-au transformat în adevărate inchiziții care servesc mai degrabă interesele politicienilor corupți”, a scris pe o rețea de socializare tocmai cel care l-a reprezentat pe Radu Mazăre!

