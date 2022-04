Cat timp trebuie sa functioneze o pompa de piscina

Apa din piscine nu se poate mentine de una singura curata, asa cum se intampla, de exemplu, in cazul lacurilor si iazurilor naturale. Din punct de vedere fizic si biologic, ea are nevoie de un tratament adecvat, combinat pe doua cai. Vorbim, aici, de tratamentul chimic ce presupune masurarea parametrilor apei, echilibrarea pH-ului, distrugerea agentilor biologici din ea, prevenirea depunerilor de calcar si aparitiei algelor, clarifierea apei.

Apa din piscine nu se poate mentine de una singura curata, asa cum se intampla, de exemplu, in cazul lacurilor si iazurilor naturale. Din punct de vedere fizic si biologic, ea are nevoie de un tratament adecvat, combinat pe doua cai.

Vorbim, aici, de tratamentul chimic ce presupune masurarea parametrilor apei, echilibrarea pH-ului, distrugerea agentilor biologici din ea, prevenirea depunerilor de calcar si aparitiei algelor, clarifierea apei.

Tratamentul fizic, asupra caruia ne vom concentra in randurile urmatoare, reprezinta filtrarea apei cu o pompa pentru piscina ce pune apa in miscare pentru a fi filtrata in permanenta. De altfel, instalatia de filtrare nu poate lipsi, fiind o componenta vitala a echipamentelor care deservesc orice tip de piscina, fie ea mica, supraterana sau clasica.

Aceasta este cuplata prin conducte sau furtune (la piscinele supraterane) la piesele prinse in peretii si fundul piscinei (exceptie fac, aici, piscinele supraterane) pentru introducerea si evacuarea apei din piscina. Asa se realizeaza recircularea apei, necesara, de altfel, avand in vedere ca volumul unei piscine este relativ mare in comparatie cu debitele posibile ale unor pompe obisnuite. Drept urmare, filtrarea intregului volum de apa trebuie facuta intr-un anumit interval de timp, si nu instantaneu.

Cat timp ar trebui sa functioneze o pompa piscina

Temperatura si numarul de persoane care intra in piscina influenteaza perioada de functionare a unei pompe si a filtrarii.

In general, sub o temperatura de 15 grade Celsius, agentii nu prea mai prolifereaza. In acest caz, cu o temperatura prea scazuta pentru inmultirea si dezvoltarea lor, o filtrare de 4 ore ar trebui sa fie suficienta.

La temperaturi situate intre 15 grade Celsius si 25 de grade Celsius, pompa ar trebui sa functioneze intre 5 si 8 ore. Cu cat temperatura creste, timpul de filtrare trebuie marit.

Pentru temperaturi ce depasesc 25 de grade Celsius, se recomanda o perioada de filtrare de minimum 10 ore pe zi.

Cat despre influenta persoanelor care utilizeaza piscina, ar trebui sa se ia in considerare faptul ca o singura persoana poate „polua” aproximativ 3 m3 de apa. Timpul necesar filtrarii creste direct proportional cu numarul de persoane care intra in piscina.

In sezonul cald, functionarea unei pompe pentru piscina, pe partea de filtrare, ar trebui sa se faca pe timpul zilei, de preferat intre ora 7 dimineata si ora 18 seara. In ceea ce priveste piscinele inchise utilizate in timpul iernii, este recomandat ca o pompa piscina sa functioneze (minimum) intre 8 dimineata si 17 seara.

Daca factura la energie ar reprezenta o problema majora, poate fi redus timpul de functionare al unei pompe fara a compromite calitatea apei. In aceasta ordine de idei, timpul de filtrare al apei poate fi redus cu o ora. Se verifica apoi calitatea apei dupa o saptamana pentru a se vedea daca exista vreo diferenta notabila. In caz contrar, timpul de filtrare poate fi redus cu inca 30-60 de minute, pana la gasirea intervalului ideal.

Totalpool.ro este una dintre cele mai recunoscute firme pentru calitatea echipamentelor destinate piscinelor si saunelor, stocul mare si diversificat, urmat indeaproape de un raport optim calitate/pret, facand-o un leader de piata si totodata, un partener de nadejde.