Cât de populare sunt jocurile de noroc în 2022?

Numărul celor care accesează jocuri cu păcănele online pare să fie în creștere, dar și sălile de jocuri fizice sunt vizitate des, de când restricțiile cauzate de pandemie au fost ridicate. Situația actuală a jocurilor de noroc este destul de complexă și poate fi descrisă de statistici interesante, precum cele de mai jos: Obiceiuri de joc online Se pare că 96% din jucători preferă să acceseze jocuri online de acasă, ceea ce ne arată că această activitate este una de relaxare, dar solicită destul de mult atenția și concentrarea jucătorului. Mulți jucători își folosesc calculatoarele de tip desktop pentru a juca online. Numărul lor este, totuși, în scădere, deoarece smartphone-urile sunt extrem de răspândite, sunt mai puțin voluminoase și pot fi folosite pentru a juca de oriunde. Piața jocurilor de noroc pe computer se retrage rapid, conform rapoartelor privind jocurile de noroc online. Cât cheltuie oamenii pe această distracție În topul națiunilor care cheltuie sume semnificative pe jocuri de noroc se află Australia ; un australian cheltuie în medie 1200 de dolari pe jocuri de noroc în fiecare an. Jocurile de noroc sunt, de asemenea, populare în Singapore , deoarece aproape 52% dintre singaporezi pariază cel puțin o dată în viață. Orașul-stat se plasează pe al doilea loc în topul banilor pierduți la jocuri de noroc după Australia, cu 1174 de dolari de persoană anual. Cine joacă cel mai mult? 85% din americani au recunoscut că au jucat cel puțin o dată în viața lor. De altfel, peste 10 milioane de americani sunt dependenți de jocurile de noroc. 57% din jucătorii care accesează site-uri de profil în Statele Unite sunt de sex feminin. În Regatul Unit, categoria de vârstă care joacă cel mai mult este 18-24. Un studiu realizat în această țară arată că 17% din populația ei pariază, iar piața de joc online aduce venituri de 5,4 miliarde de lire sterline. Aceste statistici nu sunt deloc surprinzătoare, având în vedere că 6 din 10 rezidenți din Regatul Unit întâlnesc anunțuri pentru jocuri de noroc cel puțin o dată pe săptămână. La nivel mondial, în jur de 26% din populația lumii joacă. În 2017, Franța a avut cele mai multe vizite ale unor jucători în cazinouri. Cazinourile din hexagon au înregistrat 33 de milioane de vizite. Succesul cazinourilor online Cele mai recente statistici din 2022 arată că există aproximativ 2.000 de cazinouri online, cele mai performante cazinouri online generând peste 10 miliarde de dolari în fiecare an. Un motiv pentru care oamenii aleg site-uri online este că pot plăti folosind criptomonede, în special Bitcoin. Bitcoin permite tranzacții sigure și anonime, precum și finalizarea rapidă a acestora. Unde sunt cele mai multe cazinouri? Cele mai noi statistici referitoare la numărul de cazinouri în funcție de țară arată că Statele Unite ale Americii sunt țara cu cele mai multe cazinouri. Acesta găzduiește 2107 cazinouri și este urmată de România (309), Canada (211), Mexic (209) și Franța (189). Industria americană a cazinourilor valorează 261 de miliarde de dolari și oferă 1,8 milioane de locuri de muncă în toată țara.

