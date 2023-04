CAS Vâlcea este în alertă! Numărul bolnavilor de diabet a trecut de 17.000

În perioada 13 – 14 martie 2023, pe parcursul mai multor sesiuni zilnice cu participarea DSP Vâlcea și a furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea, au avut loc întâlniri cu scop principal informarea corectă și rapidă privind noutățile legislative care au apărut. De asemenea, s-au discutat și măsurile care se impun pentru îmbunătățirea activității furnizorilor de servicii medicale în scopul creșterii calității serviciilor furnizate populației județului.

„În data de 21 martie a.c, am organizat o întâlnire online, tot pe platforma Zoom, cu medicii diabetologi din județ, pentru că ne preocupă foarte tare această specialitate medicală, având în vedere ca numărul pacienților este într-o creștere alarmantă, de la an la an, ajungând în acest moment, din evidentele noastre, la un număr de peste 17.000 de pacienți cu diabet. Concluziile întâlnirii au fost, îmbunătățirea comunicării între medicii diabetologi cu privire la transferurile de pacienți, cu privire la înscrierea pacienților noi, eficientizarea sistemului de programare, etc și inițierea unor demersuri din partea instituției noastre pentru a fi aduși medici noi de diabet în sistemul de asigurări de sănătate din județ”, a precizat în cadrul unei conferințe de presă, organizate la finele săptămânii trecute, Alin Voiculeț – director general CAS Vâlcea.

La aceste întâlniri au fost prezenți 194 de furnizori de servicii medicale, din cei 453 care se află în relație contractuala cu CAS Vâlcea, adică 42,83%. „Atenționăm furnizorii de servicii medicale, și pe această cale, că, neparticiparea la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu prilejul întâlnirilor trimestriale”, a precizat sursa citată.

Distribuie pe:

Tweet

WhatsApp

Imprimare

Email