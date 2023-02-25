HomeAnunturiCAROLIN SRL anunta finalizarea proiectului CONSOLIDARE, EXTINDERE SUBSOL PARTIAL SI AMENAJARE MANSARDA PARTIALA IN POD EXISTENT LA CONSTRUCTIA C1 – VILA CU PASTRAREA FUNCTIUNII DE HOTEL CAROLIN SRL anunta finalizarea proiectului CONSOLIDARE, EXTINDERE SUBSOL PARTIAL SI AMENAJARE MANSARDA PARTIALA IN POD EXISTENT LA CONSTRUCTIA C1 – VILA CU PASTRAREA FUNCTIUNII DE HOTEL Scris deComunicat de presă, 25 februarie 2023 Distribuie pe:Print SimilareComunicat de presă: Lansare proiect „CONSOLIDARE, EXTINDERE SUBSOL PARTIAL SI AMENAJARE MANSARDA PARTIALA IN POD EXISTENT LA CONSTRUCTIA C1 – VILA CU PASTRAREA FUNCTIUNII DE HOTEL”3 iulie 2018În „Anunturi”E oficial! ALEGERI PARȚIALE într-o comună din Vâlcea18 mai 2021În „Actualitate”AVEM ALEGERI în două comune din Vâlcea!31 ianuarie 2022În „Actualitate”