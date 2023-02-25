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    CONSOLIDARE, EXTINDERE SUBSOL PARTIAL SI AMENAJARE MANSARDA PARTIALA IN POD EXISTENT LA CONSTRUCTIA C1 – VILA CU PASTRAREA FUNCTIUNII DE HOTEL

CAROLIN SRL anunta finalizarea proiectului
CONSOLIDARE, EXTINDERE SUBSOL PARTIAL SI AMENAJARE MANSARDA PARTIALA IN POD EXISTENT LA CONSTRUCTIA C1 – VILA CU PASTRAREA FUNCTIUNII DE HOTEL

Scris deComunicat de presă, 25 februarie 2023