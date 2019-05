Carmen Avram: „Vâlcenilor le transmit un salut călduros și le spun că sunt în inima mea”

Vâlcenilor le transmit un salut călduros și le spun că sunt în inima mea. Și nu spun asta din complezență, ci pentru că într-adevăr sunt în inima și în ADN-ul meu! Nu numai că soțul meu are familia acolo, bunicul lui este din Costești, județul Vâlcea, dar și tatăl meu este din Vâlcea, din Goranu mai precis. Am copilărit pe malul Oltului și cele mai frumoase amintiri le am de acolo, din casa bunicilor mei, de lângă Râmnicu Vâlcea. Mă întorc mereu, cu plăcere, să îi revăd pe vâlcenii mei, cărora le mulțumesc pentru sprijin și pentru că sunt alături de mine.

HAIDEȚI SĂ FIM ÎMPREUNĂ LA ALEGERI, PE 26 MAI 2019!

– material comandat de Partidul Social Democrat (PSD), CUI mandatar financiar coordonator 41190008, executat de Curier SRL

