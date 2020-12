Candidații Alianței USR PLUS Vâlcea – Scrisoare deschisă către alegători

Suntem cu toții în mijlocul unei situații fără precedent, căreia trebuie să îi facem față în cel mai responsabil mod.

Numărul infectărilor cu coronavirus a crescut accelerat în ultimele săptămâni, iar campania electorală a avut loc în condiții speciale, de pandemie. Sănătatea dumneavoastră, a noastră, a celor din jur, viața întregii comunități, toate depind de acțiunile fiecăruia dintre noi.

Ne aflăm în fața ultimelor alegeri din acest ciclu electoral, care au cel mai mare impact asupra direcției și stabilității României. De alegerile acestea depind forma și componența noului Guvern. Un Guvern cu misiunea de a gestiona o criza majoră a sistemului sanitar, urmată, cu certitudine, de una economică, ce va trebui să fie soluționată.

Ultimele luni au fost definite de ezitări și decizii incoerente, ce au generat, nu soluții eficiente, ci, mai degrabă, incertitudini, îngrijorare și, de prea multe ori, indignare. Suma acestor decizii ne-a adus în pragul colapsului sistemului sanitar, al celui de învățământ și, intuiți, desigur, al celui economic.

Cum am ajuns aici?

Corupție și incompetență. Ale tuturor guvernelor din ultimii ani. Pentru că, să nu uităm, câștigătorii ultimelor alegeri parlamentare au promis opt spitale regionale, creșe, școli și grădinițe. Autostrăzi. Dar și-au petrecut majoritatea mandatului macelărind justiția și au uitat, total, de promisiunile din campanie.

Cu siguranță, nu ne dorim ca aceleași caracteristici să fie definitorii și pentru următorii ani. Nu ne mai permitem.

După 1989, politica s-a confundat cu agitaţia parlamentară, cu fotoliile ministeriale, cu numirile discreționare și toate cumetriile la nivel local, cu furtul banului public, ridicat la rang de artă și nepedepsit.

Noi aducem în atenție politica la firul ierbii, a comunităţilor locale, care, de obicei, nu sunt „subiecte”, ci doar „obiecte” de studiu, de care politicienii își aduc aminte odată la patru ani.

Aceste comunităţi, oamenii care le compun, au cu totul alte probleme decât politicienii. Iar USR PLUS este alternativa la modul vechi și defectuos de a face politică.

Suntem noi în politică, suntem plini de entuziasm și cultivăm valorile cele mai înalte ale politicii moderne: cinste, corectitudine, competență, dreptate și performanță socială. Ne-am născut din nevoia poporului român de a aduce în politică oameni care au o viziune clară asupra lucrurilor și metode eficiente de a-și atinge obiectivele.

Noi suntem oamenii care muncesc planificat, cu ținte corecte și curajoase.

Noi ne numim Uniunea Salvați România și PLUS, suntem pregătiți să oprim declinul țării și să aducem un plus de competență și de legalitate, pentru a înlătura modul în care a fost condusă România zeci de ani.

Acționăm zi de zi, pentru un prezent mai curat și pentru un viitor mai prosper. Suntem peste tot acolo unde binele se luptă cu răul, cu fărădelegea, cu hoția și cu nedreptatea.

Noi, USR PLUS, ne propunem să trecem imediat la treabă într-o Românie curățată de hoție. Corupția românească este un coșmar care se poate încheia deîndată ce politica de la vârf va fi făcută de cei curați și pricepuți.

Nu aparținem niciunui trecut. Nici aceluia care i-a nedreptățit pe cei mulți în favoarea celor puțini. Și nici celui al neputinței politice și al haosului social care s-a instalat în România, în ultimii treizeci de ani.

Ne-am petrecut ultima perioadă denunțându-i pe hoți și pe corupți, scoțând la suprafață cazurile lor sau opunându-ne, în piețe publice și în Parlament, inițiativelor legislative și acțiunilor comandate de grupuri de interese care folosesc partidele pentru astfel de operațiuni. Noi nu mituim pe nimeni și nu ne lăsăm mituiți.

Puteți susține prin vot un grup de luptători împotriva corupției. Doar prin votul dumneavoastră vom reuși să intrăm în această luptă și să recâștigăm încrederea față de cei care conduc țara.

Pe 6 decembrie, votați candidații Alianței USR PLUS! Pentru o Românie fără hoție!

SENAT: George Botoran, Mihai Durlă, Mariana Nițu, Valeriu Luță.

CAMERA DEPUTAȚILOR: Marian Lazăr, Andreea Udrea, Cristina Lăcătușu, Mădălina Iamandei, Constantin Ene, Otilia Loidl, Cătălin Tudor, Marius Popescu.

Comandat de: Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (parte a Alianței USR PLUS)

Cod unic de identificare: 11200033

Realizat de: SC CURIER SRL