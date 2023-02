Campionatul European de Fotbal 2024. Reușește România să facă prezența la turneul final?

Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a fost deja dat uitării și deja echipele naționale încep să se pregătească pentru Campionatul European de Fotbal 2024. Aceasta competiție va avea loc în Germania, între 14 iunie 2024 și 14 iulie 2024. Exista suficient timp pentru că națională noastră să se pregătească serios pentru acest eveniment. Rămâne însă întrebarea, va reuși să se califice la acest turneu?

Pentru iubitorii de ponturi pariuri sportive trebuie să menționăm faptul că România se afla într-o grupă destul de ușoară, alături de: Elveția, Belarus, Israel, Andorra și Kosovo. În timp ce Elveția a arătat în la Cupa Mondiala că știe să joace fotbal, restul echipelor sunt mai mult decât accesibile. De mult timp nu am avut parte de o grupa atât de ușoară. Primele doua locuri se califica la Euro și de data asta ar trebui să fim și noi acolo. Pentru moment Belarus este acceptata la campionat, dar rămâne de văzut dacă acest lucru nu se va schimba.

Primele meciuri din calificări încep peste destul de puțin timp, mai exact în luna martie. România va juca prima partida în compania națională Andorrei, pe data de 25 martie 2023. Nu ar trebui să avem probleme în aceasta partida și ar fi o ocazie extraordinara pentru a începe cu dreptul aceste calificări. În mod clar, națională noastră are suficienți jucători talentați în acest moment pentru a putea spera să ajungem din nou la un European după mult timp.

În momentul de fata, antrenorul echipei naționale de fotbal este Edward Iordănescu. Acesta a preluat echipa în ianuarie 2021, după ce l-a înlocuit pe Mirel Rădoi. Nu putem spune că este cel mai tare antrenor pe care l-a avut selecționata României. Totuși, acesta a antrenat multe echipe din țara noastră, cunoaște bine majoritatea jucătorilor și are o relație buna cu aceștia, ceea ce ne face să credem că se va descurca nesperat de bine.

Dacă ne uităm la grupele de calificări în care România a jucat în trecut, putem afirma fără echivoc că aceasta este cea mai ușoară grupa din care am făcut parte vreodată. Este greu de crezut că vom reuși să batem Elveția, dar cu puțin noroc putem obține măcar un egal. Israelul ar putea să ne pună oarecare probleme, deoarece joacă foarte defensiv și închis. Pe de alta parte, în meciurile cu Kosovo, Andorra și Belarus ar trebui să defilăm.

Ar fi o performanta extraordinara că națională noastră să se califice din nou la un turneu final. Ultima data când am reușit să ne calificam la un turneu final a fost în anul 2015. Atunci am terminat pe ultimul loc într-o grupă cu Franța, Elveția și Albania. Pe de alta parte, ultima data când am participat la un Mondial a fost în anul 1998 și de atunci nu am mai reușit să ne apropiem de aceasta performanța.

Mai este un aspect foarte important de menționat, pe care puțini microbiști îl cunosc. România s-a aflat la tragerea la sorți în urna cu numărul 3, după ce a decăzut din urna 2 din cauza rezultatelor foarte rele din Liga Națiunilor. Cu toate acestea, selecționată noastră a avut parte de un noroc incredibil și a prins o grupa extrem de lejera, evitând formații precum: Spania, Portugalia, Croația, Belgia, Italia sau Polonia. Ar trebui să profităm din plin de aceasta oportunitate.

