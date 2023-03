CAMPANIE DE STRÂNGERE DE CĂRȚI pentru copii la Biblioteca Județeană Vâlcea

Email the Author

Reprezentanții Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea au anunțat debutul unei inițiative „calde și de suflet” , intitulată „Dăruiește o carte! Poți schimba un destin!” , dedicată strângerii de carte pentru completarea bibliotecii Centrului „Casa cu pitici” din orașul Ocnele Mari. Activitatea la care facem referire este derulată în cadrul Proiectului 4/4PentruPrieteni, ediția a V-a, fiind vorba despre o propunere a Ambasadei Statelor Unite ale Americii și American Councils for International Education prin intermediul căreia sunt celebrate, la nivel național, valorile voluntariatului și ale prieteniei. Cărțile pot fi donate la sediul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea din Râmnicu Vâlcea (strada Carol I, nr. 26). Activitatea prin care cărțile vor ajunge la Centrul „Casa cu pitici” din Ocnele Mari va avea loc luni, 3 aprilie 2023, ora 13.00.

