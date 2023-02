CAMPANIE DE PREVENIRE ȘI DEPISTARE la timp a cancerului, inițiată și derulată de Irina Argeșanu

La finalul săptămânii trecute, atunci când la nivel național, dar, mai ales, internațional, a fost marcată Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, Irina Maria Argeșanu, jurist, avocat, consilier local la Primăria Râmnicu Vâlcea, a fost cam singura persoană publică organizatoare, la nivelul județului nostru, a unei acțiuni legată de această temă. Ne referim, desigur, la o acțiune care să poată fi și văzută efectiv de către vâlceni, nu doar la un simplu mesaj postat undeva, pe vreo… rețea (eventual chiar vreun un copy-paste, că tot trăim în era copy-paste-urilor).

Revenind la acțiunea derulată de Irina Maria Argeșanu pe tema prevenirii îmbolnăvirii (și a depistării la timp în cazul în care a apărut) cu această maladie, trebuie spus că acțiunea s-a desfășurat în Râmnicu Vâlcea și a implicat participarea mai multor persoane, coordonate de cunoscuta avocată. Astfel de campanii sunt utile oriunde în țară deoarece, din păcate, numai în Vâlcea, cancerul curmă, anual, multe zeci de vieți. Pe lângă sfaturile și multiplele informații oferite persoanelor interesate de această campanie, Irina Argeșanu și echipa ei au facilitat efectuarea a zece examinări Babeș – Papanicolau pentru locuitoare ale județului nostru.



Irina Argeșanu: „Prevenția este cea mai bună metodă pentru a evita apariția cancerului”

În rândurile de mai jos vă prezentăm declarațiile pe care Irina Argeșanu le-a oferit cu privire la campania pe care a inițiat-o și a susținut-o în Râmnicu Vâlcea.

„În fiecare an, pe data de 4 februarie, este marcată Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului. Anual, 9,6 milioane de oameni mor de cancer, acesta fiind a doua cauză de deces la nivel mondial. Prevenția este cea mai bună metodă de a evita apariția cancerului! În acest sens, am inițiat o campanie stradală cu scopul de a atrage atenția asupra gravității și pericolului acestei maladii și a conștientiza cât mai multe persoane cu privire la aspectele care vizează posibilitatea prevenirii ei. Numeroase studii au demonstrat că bolile neoplazice pot fi prevenite în mare măsură, deoarece 42% din totalul cazurilor de cancer sunt cauzate de unul sau mai mulți factori de risc pe care îi putem evita!”, a declarat Irina Argeșanu.

„Dorind ca acțiunea de conștientizare, în afară de distribuirea pliantelor informative, să cuprindă și un aspect practic ca un mic pas demn de urmat, am facilitat pentru un număr de zece femei accesul, în mod gratuit, la diagnosticare prin ecografie, analize medicale de laborator și testul Babeș Papanicolau (PAP). Pentru ca am trăit o tragedie în propria mea familie atunci când mama a fost diagnosticată cu această urâtă boală, în final pierzând lupta pentru viață, aș vrea ca niciun om să nu treacă prin ce am trecut noi! De aceea, prevenția este cea mai importantă parte a acestui puzzle. Pentru doar un minut din viața ta, gândește-te la asta! Poți să salvezi viața cuiva din familia ta, a unui prieten ori chiar viața ta!”, a concluzionat Irina Argeșanu cu privire la rolul și importanța acestei campanii.