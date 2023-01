Email the Author

S-a tras un semnal de alarmă și cu privire la abandonarea continuă în zonele limitrofe ale orașului, în special în Colonia Nuci sau la limita cu comuna Bujoreni, a unor câini proveniți în special din localitățile învecinate, dar nu numai. În acest sens, cei prezenți la întâlnire au precizat că au fost prinse animale ale căror microcipuri arătau că proveneau din Drăgășani sau chiar din județul Argeș. După această întâlnire de la sediul Primăriei Râmnicului, paginile de Facebook ale municipalității, ale primarului Mircia Gutău, dar și ale ziarelor care au scris despre subiect (inclusiv pagina Curierului) au fost efectiv luate cu asalt de către persoane care au dorit să spună în ce zone din municipiu, cu precădere în zone periferice, au văzut câini fără stăpân. În acest sens vă prezentăm doar câteva dintre comentariile pe care le-am văzut pe aceste pagini de Facebook. În aceste sens, reprezentativ ni se pare comentariul scris de către utilizatorul Ionuț Tarziu, care spune că, la Fețeni, la groapa de gunoi ar fi o haită de câini și că părinții cu copii mici din acea zonă ar fi nevoiți să meargă alături de copii, spre stația de autobuz, înarmați cu „pari” pentru a se apăra de eventualele atacuri ale câinilor maidanezi. Vă prezentăm aici câteva dintre comentariile la care am făcut referire cu mențiunea expresă că ziarul nostru nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea celor afirmate în acele comentarii postate pe diferite pagini de socializare.

