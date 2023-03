Cabinet veterinar, la Costești

Email the Author

După o pauză de mai mulți ani, localitatea de sub Arnota se va putea bucura, din nou, de serviciile de specialitate ale unui medic veterinar. Spațiul a fost inaugurat recent și va deservi atât Cotești, cât și Tomșani – două așezări recunoscute pentru efectivele impresionante de oi. „Era o urgență majoră pentru noi, aici, în Costești. Stăteam de mulți ani, încă de dinainte de pandemie, fără un astfel de specialist. Programul domnului doctor Ciucă este zilnic, iar dumnealui se va deplasa pe teren constant atât aici, la noi, cât și la vecinii din Tomșani” , dezvăluie edilul din Costești, Toma Peștereanu.

