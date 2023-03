Banii cheltuiți pentru proiectarea DJ 646 sunt recuperați din fonduri europene!

Email the Author

Am semnat astăzi, cu ADR Sud-Vest Oltenia, acordul de finanțare prin care vom recupera cei 311.780 lei cheltuiți pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, în vederea modernizării DJ 646. Este vorba despre drumul județean care pornește din Băbeni (DN 64), traversează comunele Frâncești, Tomșani, Costești, și ajunge la Mănăstirea Arnota. Avem proiectul tehnic gata, iar prin documentul semnat astăzi ne recuperăm, din fonduri europene, banii cheltuiți pentru elaborarea acestuia. Așteptăm deschiderea liniilor de finanțare europeană, pentru depunerea proiectului de modernizare a acestui drum județean, pe întreaga sa lungime, investiție care se ridică la cca 31 milioane euro. Le mulțumesc colegilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, pentru efortul suplimentar făcut în scopul recuperării banilor cheltuiți din bugetul propriu al județului.

