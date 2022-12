Email the Author

Circa 100 milioane de lei este valoarea, la nivel național, a primei tranșe prin care MDLPA sprijină autoritățile locale pentru încălzirea pe bază de păcură, cărbune și biomasă Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a aprobat repartizarea către bugetele locale ale unor unități administrativ-teritoriale a primei tranșe, în valoare de 102.869.697 lei, din schema de sprijin pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației pentru sezonul rece 2022-2023. „Suma repartizată este aferentă consumului de combustibil sub formă de păcură, cărbune și biomasă, potrivit cererilor depuse de unitățile administrativ-teritoriale până la această dată, urmând ca, la cererea administrațiilor locale, să fie alocate alte fonduri în următoarele tranșe” , a precizat ministrul Cseke. De această sumă vor beneficia municipiile Buzău, Motru, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Brad, Iași, Drobeta-Turnu Severin, Suceava, Vatra Dornei, Râmnicu Vâlcea (996.179 lei pentru cărbune) și Timișoara, precum și orașele Nehoiu, Huedin, Întorsura Buzăului și Horezu (60.475 lei pentru biomasă – rumeguș) .

