BĂIEȚII DE LA ENERGETIC, CAMPIONI la faza județeană (fotbal U16) a Olimpiadei Sportului Școlar

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Astăzi, 17 ianuarie 2023, cel mai îndrăgit și mai practicat sport, fotbalul masculin (acolo unde a fost și cel mai greu de câștigat), și-a desemnat campioana în cadrul etapei județene a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ). La categoria de vârstă Under 16, victoria a aparținut echipei Colegiului Energetic din Râmnicu Vâlcea, coordonată de prof. Adrian Nicolăescu. A fost o competiție foarte disputată și echilibrată, chiar și echipa câștigătoare stabilindu-se în urma executării loviturilor de departajare. Din Grupa A au făcut parte echipele de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, Brezoi, Drăgășani și Bălcești. În Grupa B s-au aflat Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, Colegiul Energetic, Horezu și Berbești. În marea finală au ajuns echipele de la Energetic și „Mircea cel Bătrân”, băieții de la Energetic reușind să se impună, cum spuneam mai sus, după loviturile de departajare. În urma acestui succes, echipa din nordul Râmnicului este singura din județul nostru care a avansat în faza următoare a ONSȘ – fotbal masculin U16 (faza interjudețeană, care se va disputa pe 21 aprilie 2023, la Pitești). La faza județeană, echipa câștigătoare, cea a Colegiului Energetic, pregătită de prof. Adrian Nicolăescu, s-a bazat pe următorul lot de tineri fotbaliști: Mihai Coman, Constantin Copilu, Florin Popescu, Mihai Daniel Dobre, Gabriel Grigorescu, Narcis Bivolaru, David Murgoci, Ștefan Gruinea, Ștefan Tudose, Andrei Boțogan, Mario Comănescu, Robert Zăvoi, Gabriel Grigore, Andrei Butușină, Adelin Crivăț.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții ianuarie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « dec.