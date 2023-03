Azi am fost la „groapa” de la Roești…CMID!

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Oameni buni, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Roești este una dintre cele mai importante investiții pe care o realizăm cu fonduri europene. Am vrut să văd, așa cum procedez și în cazul celorlalte proiecte aflate în derulare, evoluția la zi a lucrărilor din șantierul de la Roești. Lucrările sunt în grafic, fiind executate în proporție de 50%. În prezent, se lucrează la clădirile administrative ale stațiilor de sortare și la halele aferente acestora. CMID Roești face parte dintr-un proiect mai amplu, pentru care Consiliul Județean Vâlcea a obținut o finanțare europeană de peste 30 de milioane euro, investiția de aici fiind ultima care a mai rămas de realizat. La finalizarea lucrărilor, pe care le estimăm spre sfârșitul lunii octombrie 2023, vom avea aici un depozit ecologic, o stație de sortare și o stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri