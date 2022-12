AUTOUTILITARĂ NOUĂ pentru serviciul de ecarisaj din Râmnic

Email the Author

O autoutilitară marca Iveco (Daily), cu motorizare Euro 6, dotată cu o cabină de transport cu șase locuri, precum și cu benă basculabilă, a intrat, zilele trecute, în dotarea Direcției Administrarea Domeniului Public (DADP) Râmnicu Vâlcea. Aceasta va urma să eficientizeze în principal activitatea Serviciului de Ecarisaj. Primarul Mircia Gutău a declarat, cu această ocazie, că speră ca prin ultimele achiziții făcute pentru DADP (cu doar câteva săptămâni în urmă, Direcția a mai primit o autoplatformă cu nacelă), activitatea să cunoască o îmbunătățire substanțială. Pentru anul viitor, se are în vedere continuarea dotării cu noi echipamente, utilaje și vehicule care să faciliteze intervenții cât mai prompte pe domeniul public al municipiului.

