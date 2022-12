AUTOBUZE ȘI MICROBUZE ELECTRICE pentru transportul turiștilor în Călimănești

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Așa după cum v-am anunțat într-o ediție anterioară a ziarului nostru, zilele trecute, la București (la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) s-a semnat un contract foarte important pentru dezvoltarea turismului din județul nostru și în special pentru turismul care se practică în Râmnicu Vâlcea și în stațiunile din jurul municipiului. Proiectul la care facem referire este intitulat „Extinderea transportului public de călători către zonele turistice din județul Vâlcea” și are o valoare destul de însemnată, de 103.458.367,59 lei. Proiectul care a obținut finanțare a fost depus de asocierea dintre Râmnicu Vâlcea (lider de asociere) și alte localități din vecinătatea sa, în baza Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local. Printre stațiunile din județ care fac parte din această asociere și care în mod cert vor beneficia în urma implementării proiectului (în primul rând prin creșterea numărului de turiști și a mobilității acestora, plus mijloace de transport prietenoase cu mediul) se află orașul Călimănești. Stațiunea de la intrarea în Defileul Oltului va beneficia atât de autobuzele și microbuzele electrice care vor fi achiziționate în cadrul proiectului, cât și de stații de încărcare rapidă a mijloacelor de transport cu energie electrică. „Urmează să fie achiziționate 26 de autobuze electrice cu lungimea de 10 metri și 13 microbuze electrice care, operate de societatea ETA S.A. din subordinea Consiliului municipal al Râmnicului, vor face legătura între reședința de județ și stațiunile turistice din apropiere. Alături de aceste mijloace de transport, prin proiect se vor mai realiza 39 de stații de încărcare lentă precum și 9 stații de încărcare rapidă amplasate pe trasee” , sună descrierea proiectului care, sperăm cu toții, va da un nou avânt dezvoltării turismului vâlcean.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.