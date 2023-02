AUDIENȚE LA AVOCATUL POPORULUI, pe 22 februarie, în Râmnicu Vâlcea

Email the Author

„Recomandăm cetățenilor care vin în audiență să se prezinte cu petiții în care să expună problemele pe care le întâmpină la autoritățile publice precum și copii ale documentelor doveditoare. Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris și să indice numele și domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile și libertățile acesteia, drepturile și libertățile încălcate, precum și autoritatea administrativă ori funcționarul public în cauză. Petiționarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administrației publice de a soluționa legal petiția. Nu pot fi luate în considerare petițiile anonime, iar petițiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor și libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorității administrației publice se adresează instituției Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoștință de ele. Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbre”, au anunțat reprezentanții Biroului Teritorial Pitești al Avocatului Poporului. Potrivit art. 1 alin.(2) din Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, „Avocatul Poporului este instituţie naţională pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, în sensul stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris”.

