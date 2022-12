AU FOST REABILITATE TERMIC încă cinci blocuri de locuințe din Râmnic

Email the Author

Proiectul la care facem referire a avut ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a celor cinci blocuri de locuințe (patru din cartierul Petrișor și al cincilea din cartierul Ostroveni), totalizând 324 de apartamente și garsoniere, cu rezultat în scăderea gazelor cu efect de seră, a consumului de energie primară și (cu 40%) a consumului specific de energie pentru încălzire. Din cele opt proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020 ce vizau reabilitarea termică a 46 de blocuri de locuințe, Primăria Râmnicu Vâlcea mai are în derulare la acest moment doar două proiecte. În cadrul acestora se reabilitează termic 15 imobile din municipiu. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

