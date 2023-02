AU FOST MONTATE 12 STAȚII „inteligente” în rețeaua de transport în comun din Râmnicu Vâlcea. Alte opt se află în proces de amenajare

Email the Author

Aproape un sfert din vechile stații de autobuz au fost înlocuite sau se află în curs de înlocuire cu modelele achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare europeană intitulat „Modernizarea staţiilor de îmbarcare/ debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in Municipiul Râmnicu Vâlcea” . Au fost deja montate 12 stații noi, iar alte opt sunt în diverse stadii de amenajare din totalul de 89 de astfel de structuri ce urmează a fi modernizate cu bani europeni. Acțiunea va fi reluată după încheierea episodului de vreme rece ce marchează această perioadă. Noile stații de autobuz sunt în patru variante de dimensiuni (cu lungimi de 4, 6, 8 şi 12 metri). Acestea sunt dotate cu ecrane de informare cu prezentarea inclusiv a timpului de aşteptare până la următoarea cursă, au un iluminat nocturn modern şi sunt prevăzute cu camere de supraveghere video pentru creşterea siguranţei călătorilor. 24 dintre stațiile cu flux mai intens de călători vor fi dotate şi cu automate de eliberare a biletelor, cu posibilitate de plată în numerar sau cu card bancar. Simultan, se lucrează la amenajarea bazei ETA de pe strada Depozitelor. Această lucrare este realizată în cadrul proiectului „Alinierea Parcului ETA S.A la cerinţele dezvoltării durabile” , proiect derulat de asemenea cu finanțare europeană. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

