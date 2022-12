ATLETA ȘTEFANIA UȚĂ a semnat cu CS Vâlcea 1924

Email the Author

Așa cum vă spuneam și în alte ediții ale ziarului nostru, deși este foarte talentată și a câștigat numeroase concursuri naționale și internaționale, atleta Ștefania Uță era nevoită (din motive pe care nu merită să le prezentăm) să își desfășoare activitatea sportivă la un club din afara județului nostru (aducând rezultate foarte bune pentru acel club, deși ea este vâlceancă). La doar 15 ani, tânăra sportivă a reușit să obțină 15 titluri de campioană națională, trei recorduri naționale și medalia de argint la proba de 400 metri garduri la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Slovacia (2022). Ei bine, iată că, începând cu data de 9 decembrie 2022, Ștefania Uță a semnat cu CS Vâlcea 1924 (club înființat de Consiliul Județean Vâlcea în urmă cu aproximativ o jumătate de an). Aici, tânăra atletă Ștefania Uță va fi pregătită de către antrenoarea Alina Enescu, iar rezultatele foarte bune pe care suntem convinși că le va obține și în viitor vor conta, așa cum este normal, pentru județul Vâlcea.

