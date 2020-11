Armonizarea proiectului politic al Alianței USR PLUS cu prioritățile europene. Priorități pentru județul Vâlcea

În acest an electoral, în loc de promisiuni, vechile partide și oameni politici ne-ar fi putut convinge, pregătind pentru finanțare, un portofoliu de proiecte prioritare, cu impact în dezvoltarea națională și locală, pentru atragerea unor sume consistente, în perioada imediat următoare – 2021-2027.

Importanța momentului a fost neglijată și oportunitățile de finanțare, pentru o bună pregătire a marilor investiții, au fost ignorate sau insuficient folosite, la fel ca în ultimii 30 de ani.

Programul de guvernare al Alianței USR PLUS se bazează pe nevoile identificate în comunități, la alegerile locale și include propuneri de reforme și schimbări legislative care sunt parte a unui plan coerent și clar.

Încă din anul 2007, România a beneficiat de sume consistente din bugetul Uniunii Europene pentru a putea recupera decalajele față de alte state membre dezvoltate. Cu toate aceste, în pragul celui de-al treilea cadru financiar european, constatăm că acele proiecte de „infrastructură mare” care constituie baza dezvoltării naționale si care au fost neglijate, au fost amânate de la un mandat politic la altul. Este clar că beneficiile pe care le-ar fi putut aduce nu coincideau cu interesele electorale ale vechii clase politice.

Plecăm cu un minus, din cauza slabei comunicări a administrației vechilor partide politice, iar județele și România nu au în acest moment o viziune, un plan coerent pe baza investițiilor majore și cu impact în dezvoltarea viitoare.

Cum ar trebui sa fie prioritățile politice din România?

• În legătură strânsă cu obiectivele europene și prioritățile de finanțare ale bugetului european.

• Reforme necesare, prin cadrul legislativ național.

• Recuperarea decalajelor față de alte țări dezvoltate.

• Mărirea capacitatății de a rezista la crize.

• O stabilitate a sistemelor publice (sănătate, educație, protecție socială).

• Să asigure predictibilitate mediului economic.

Mecanismul de Redresare și Reziliență, prin care Uniunea Europeană va finanța în următorii patru ani ieșirea din criză a statelor membre, nu va putea fi aplicat fără un plan coerent și clar, care să aibă impact și să schimbe semnificativ situația precară actuală.

Pornind de la nevoile de dezvoltare ale județului, pentru perioada imediat următoare avem câteva propuneri pentru a beneficia cât mai mult de Mecanismul de Redresare și Reziliență, obiective pe care vechile partide si oameni politici le au ignorat timp de 30 de ani:

1.Centura ocolitoare a Municipiului Râmnicu Vâlcea și fluidizarea traficului la legătura cu marile artere: Calea lui Traian, B-dul Dem Rădulescu, ieșirea de pe podul peste râul Olt.

2.Dezvoltarea integrată a infrastructurii edilitare (drumuri și utilități), pentru zona metropolitană a municipiului Râmnicu Vâlcea, comune limitrofe și a legăturii cu stațiunile turistice.

3.Modernizarea drumului Brezoi-Petroșani și consolidarea versanților în vederea dezvoltării zonei turistice de pe Valea Lotrului (Brezoi, Malaia, Păscoaia, Voineasa, Obârșia Lotrului, Transalpina Ski Resort).

4.Întocmirea unui plan de dezvoltare energetică pe baza căruia să se facă ulterior acele investiții necesare pentru modernizarea sistemelor centralizate, de producere și distribuție energie în municipii, orașe și identificarea prioritară a resurselor regenerabile ce ar putea fi utilizate.

5.Infrastructura de sănătate – unități medicale în mediul urban și înființarea unor centre de permanență în mediul rural.

6.Infrastructura de comunicații și tehnologia informației – în zonele neacoperite pentru a putea asigura tranziția către digitalizare în administrația publică și mediul economic.

7.Ecologizarea platformelor industriale, în vederea dezvoltării unor noi parcuri tehnologice.

8.Infrastructura de utilități pentru revigorarea parcurilor industriale existente – Drăgășani, Bălcești.

Avem în vedere și investițiile majore în alte domenii ce pot asigura dezvoltări ulterioare cu ajutorul programelor operaționale și a altor surse europene:

1.Infrastructura educațională.

2.Infrastructura de canalizare și epurare a apelor uzate.

3.Investiții în domeniul turismului și al patrimoniului cultural local.

Avem în vedere dezvoltarea municipiilor și orașelor ca adevărați poli care să influențeze calitatea vieții și locuitorilor din comunele limitrofe, printr-o colaborare între autorități publice și mediul antreprenorial privat.

Tendințele europene actuale, accelerate și de criza cu care ne confruntăm trebuie să constituie oportunități prin care putem valorifica resursele pe care le avem:

1.Tranziția verde către o economie sustenabilă.

2.Economia de energie și orientarea către surse regenerabile.

3.Digitalizarea accelerată în sectorul public și privat.

Suntem preocupați de lipsa investitorilor în parcurile industriale și creșterea competitivității:

1.Dezvoltarea pe orizontală, pornind de la domenii economice în care avem tradiție și competențe (industria chimică).

2.Noi tehnologii și subansamble pentru industria auto.

3.Producția de baterii, panouri, elemente utilizate în producerea energiei verzi.

4.Producerea de materiale sanitare și dezinfectanți, aparatură medicală.

5.Dezvoltarea serviciilor în tehnologia informațiilor și securitate cibernetică.

6.Dezvoltarea competențelor profesionale.

Ne gândim la generațiile de copii și tineri (Next Generation EU), la dezvoltarea competențelor lor profesionale, la meseriile viitorului și avem în vedere o dezvoltare bazată de cercetare și inovare, noi tehnologii. Grija pentru mediul înconjurător, conservarea biodiversității vor asigura condiții de viață mai bună și sănătoasă.

Tranziția verde, digitalizarea, cercetarea și inovarea, noile tehnologii pot stimula potențialul de creativitate și abilitățile native, conducând la o dezvoltare a economiei viitorului.

Un rol important îl vor avea institutele de cercetări cu experiență și rezultate recunoscute pe plan mondial, din păcate subfinanțate de guvernele precedente sau, și mai grav, desființate. Fructificarea activităților de cercetare și inovare poate fi pusă în valoare prin includerea în hub-uri și clustere, în integrarea soluțiilor în tehnologii smart, ce pot fi utilizate și în sectorul public pentru o gestionare mai bună a resurselor.

În județul Vâlcea avem trei institute de cercetări, implicate în proiecte naționale și mondiale:

1.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice din Râmnicu Vâlcea care contribuie la dezvoltarea, implementarea și promovarea tehnologiilor energetice bazate pe emisii scăzute de gaze cu efect de seră, aspecte legate de protecția mediului și securitate alimentară.

2.Institutul de Cercetări Pomicole Râmnicu Vâlcea, implicat în modernizarea pomiculturii românești, în obținerea unor culturi la standarde europene și în domeniul bioenergetic și al protecției mediului.

3.Stațiunea de Cercetare Viti-Vinicolă Drăgășani, care deține un rol important în dezvoltarea potențialului agricol al zonei sudice a județului.

În domeniul Inteligenței artificiale, al roboticii, tinerii vâlceni ne-au oferit rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile de informatică, la competițiile organizate pentru echipele de robotică, în programare și tehnologia informației. Acest potențial dorim să îl dezvoltăm, să putem crea pe termen mediu și lung toate condițiile pentru un centru al inovării și creativității în judetul Valcea.

Mai multe detalii în angajamentele pentru guvernare:

