APROVIZIONAREA CU LEMN DE FOC rămâne o problemă în Vâlcea

După aceste întâlniri, deputatul Eugen Neață și-a exprimat un punct de vedere cu privire la măsurile care ar trebui adoptate de urgență pentru ca oamenii să nu mai întâmpine probleme în ceea ce privește aprovizionarea cu lemn de foc, mai ales că în unele cazuri vorbim despre persoane care nu pot să exploateze acest lemn chiar dacă dețin păduri. „Trebuie insistat pentru simplificarea procedurilor de exploatare în folos propriu a lemnului din pădurile aflate în proprietate particulară, de exemplu. Am modificat eu însumi această lege în urmă cu ceva timp și normele de aplicare par rătăcite prin birourile ministerelor. În plină criză energetică, oamenii trebuie să-și poată folosi lemnul din propriile păduri fără șirul lung de birocrație pe care îl cunoaștem cu toții. Locuitorii satelor au nevoie de norme simple de viață comunitară fiind printre cei care muncesc cât este lumină afară, fără pauze și fără deplasări costisitoare. Utilizarea terenurilor publice excedentare pentru realizarea unor parcuri industriale este, de asemenea, una dintre prioritățile legislative pe care mi le-am propus, a căror importanță a fost întărită și în timpul discuției cu primarii vâlceni. S-a dovedit încă o dată, dacă mai era nevoie, că o întâlnire cu primarii vâlceni poate fi extrem de importantă pentru activitatea mea de deputat în Parlamentul României” , a declarat Eugen Neață.

În câteva recente întâlniri pe care le-a avut cu cetățeni din zona Horezu, dar și cu câțiva primari din aceeași zonă a Vâlcii, deputatului Eugen Neață i-au fost semnalate, din nou, probleme pe care oamenii le întâmpină atunci doresc să achiziționeze lemn pentru foc. Deși este limpede că anumite aspecte s-au clarificat în ultimii ani, cetățenii având acum căi mai simple pentru a achiziționa (în mod legal) lemnul de foc, atât oficialitățile, cât și cetățenii recunosc că este loc de mai bine. Principalul plus în facilitarea aprovizionării cu lemn de foc a cetățenilor este reprezentat de cantitățile tot mai mari pe care Romsilva le-a scos la vânzare, la prețuri ceva mai mici decât cele practicate pe piața liberă. Principalele minusuri rămân acelea că, inclusiv în Vâlcea, care este un județ cu multe păduri, lemnul de foc rămâne un produs destul de scump pentru mulți cetățeni, dar și nu foarte ușor de procurat (uneori nu se găsește sau, când se găsește, sunt cerute prețuri mai mari decât media prețurilor de pe piața liberă). Mai sunt și probleme cu care se confruntă unele persoane, care, deși ar avea terenuri forestiere de pe care să exploateze lemn, nu s-a reușit încă punerea în posesie (de cele mai multe ori este vorba despre lipsa dezbaterilor succesorale în cazurile unor persoane care au decedat).

