Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Bărbătești, județul Vâlcea prin procedura publică de atribuire directă sau licitație public ÎN PLIC ÎNCHIS

Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin licitație publică ÎN PLIC ÎNCHIS crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE, membri ai colectivității locale sau care au sediul social sau domiciliul/resedinta pe teritoriul UAT Bărbătești, au animalele inregistrate in registrul agricol al comunei Bărbătești, animalele sunt crescute efectiv pe raza UAT Bărbătești. Ofertele desemnate drept calificate de către comisia de atribuire direct vor participa automat la procedura de închiriere la licitație publică în plic închis. Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei Bărbătești din comuna Bărbătești, str. Principală, nr. 59, localitatea Bărbătești, comuna Bărbătești judetul Vâlcea, – cost 25 lei taxa de participare, 25 lei caiet de sarcini începând cu data de 04.04.2023.

Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE, membri ai colectivității locale sau care au sediul social sau domiciliul/resedinta pe teritoriul UAT Bărbătești, au animalele inregistrate in registrul agricol al comunei Bărbătești, animalele sunt crescute efectiv pe raza UAT Bărbătești.

U.A.T. Bărbătești județul Vâlcea anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani prin atribuire directa si/sau prin licitatie publica ÎN PLIC ÎNCHIS a pajiștilor comunale aflate in extravilan, apartinand domeniului privat al comunei Bărbătești, judetul Vâlcea.

