Anul nou a adus

SPONSOR POTENT FINANCIAR pentru echipa de handbal SCM Râmnicu Vâlcea

Începutul de an 2023 a venit cu o veste foarte bună pentru echipa de handbal a Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. O potentă societate privată, Chimcomplex SA, a anunțat că dorește să se implice pentru susținerea activităților de la formația primăriei. Sprijinul care va deveni cert pentru jumătatea rămasă din sezonul competițional 2022/2023 (și care ar putea continua în sezoanele următoare) ar însemna un ajutor aproape nesperat pentru municipalitate, care se vedea pusă în postura de a accepta rezultate ceva mai modeste ale echipei (raportate la tradiția clubului și la așteptările fanilor) din cauza faptului că nu își putea permite să ofere un suport financiar așa cum au cele două cluburi bucureștene (CSM și Rapid) care domină în prezent handbalul feminin românesc. În plus, prin implicarea Chimcomplex (care a preluat multe dintre activitățile fostului combinat Oltchim) și a altor sponsori privați deja existenți la echipă (precum Annabella, Boromir, Farmaciile Băjan etc.), conducerea Primăriei Râmnicului ar mai da peste «nasurile» celor care susțin că se cheltuiesc prea mulți bani publici cu întreținerea acestei echipe.

Chimcomplex va susține SCM Râmnicu Vâlcea în calitate de partener finanțator

Joi, 5 ianuarie 2023, oficialii de la SCM Râmnicu Vâlcea au postat pe pagina de Facebook un comunicat prin care au explicat modalitatea prin care Chimcomplex se va implica pentru susținerea activităților echipei de handbal.

„SCM Râmnicu Vâlcea are plăcerea de a vă anunța că, începând cu 1 ianuarie 2023, clubul nostru a încheiat un parteneriat cu Chimcomplex S.A pentru următoarea jumătate de an. Totodată, începând cu sezonul următor, Chimcomplex S.A. și-a manifestat interesul să devină, alături de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, sponsorul principal al echipei. Decizia de alăturare a Chimcomplex, principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, ca partener-finanțator al SCM Râmnicu Vâlcea a avut la bază încrederea în rezultate remarcabile și în evoluția ascendentă a clubului. Sportul de calitate provoacă reacții în lanț, iar Chimcomplex va fi alături de comunitatea SCM pentru a susține și încuraja performanța clubului pentru îndeplinirea obiectivelor asumate”, se arată în comunicatul de presă transmis de oficialii de la SCM Râmnicu Vâlcea.



Declarațiile oficialilor de la SCM după semnarea parteneriatului cu Chimcomplex

„Considerăm că semnarea acestui parteneriat este un prim pas pentru revenirea handbalului vâlcean în top, conform tradiției municipiului în acest sport, atât la nivel național, cât și european. Chimcomplex susține inovația în tot ceea ce face și avem încredere că această alăturare de forțe va aduce municipiului o altă dinamică”, a declarat Marius Țuca, directorul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.

„Este o bucurie imensă să reușim să aducem alături de handbalul vâlcean un colos în domeniul chimiei, așa cum este Chimcomplex. Rezultatele clubului din ultimii ani și faptul că echipa se află din nou în topul campionatului din România, precum și o prezență permanentă în plan internațional, au făcut ca acest mare combinat chimic să se alăture în drumul nostru către obținerea celor mai mari performanțe. Vă mulțumim și vă asigurăm că vom face totul pentru a ne atinge scopurile propuse”, a adăugat Florin Verigeanu, președintele secției de handbal de la Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.

Președintele Chimcomplex spune că vrea să construiască „pas cu pas această poveste” a handbalului vâlcean

„Ne-am alăturat cu gândul de a continua un parteneriat istoric și, totodată, de a construi organic, pas cu pas, această poveste, la fel ca în chimie. Potențialul este mare. Vorbim despre o echipă de valoare istorică, despre un club de tradiție. Susținut de parteneri finanțatori puternici și de suporteri cu pasiune, acest club ca continua să câștige. Ne setăm obiective ambițioase privind acest parteneriat. Viziunea noastră merge foarte departe și avem încredere că o să obținem împreună rezultate remarcabile și o evoluție constantă de care să fim mândri zi de zi”, a declarat Ștefan Vuza, președinte și CEO Chimcomplex.

Cine este Chimcomplex?

Pentru cei care nu cunosc, amintim despre Chimcomplex SA că este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, specializat în polioli și clorosodice. Aceasta este o companie strategică pentru economia românească, cel mai mare combinat de produse chimice, cu două platforme industriale (la Onești și la Râmnicu Vâlcea). Chimcomplex SA este o companie cu o tradiție de aproape 70 de ani, care dezvoltă produse de calitate pentru o viață mai bună și un viitor sustenabil. În anul 2021, Chimcomplex a înregistrat o cifră de afaceri de 2,244 miliarde de lei.