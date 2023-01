ANGAJAȚII SPITALULUI JUDEȚEAN VÂLCEA vor primi stimulente financiare. De două ori pe an!

Email the Author

„Avem în derulare mai multe proiecte pentru modernizarea și dotarea unităților medicale, însă sunt de părere că investițiile nu sunt suficiente pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate. În ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea de vineri, 27 ianuarie 2023, am propus și colegii consilieri au aprobat acordarea de stimulente financiare pentru personalul medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Plata stimulentelor se va face lunar, în limita a două salarii minime brute pe țară. Finanțarea, în valoare de circa 700.000 lei, este asigurată din veniturile proprii ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, cu încadrarea în bugetul aprobat” , a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

