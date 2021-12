ANDREI, IA ȘI NOTEAZĂ: România a declarat Rusia amenințare oficială!

Email the Author

Email the Author

About Marius Ciutacu,

În urmă cu aproape doi ani, gazda lui Andrei Gheorghiu, ambasadorul V.I. Kuzmin a participat la o ceremonie organizată la Monumentul Ostaşului Sovietic din Capitală cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei, unde a vorbit despre „tentative grăbite de a falsifica istoria Marelui Război”: „Această noţiune de apărător al patriei este foarte largă şi are o importanţă deosebită pentru fiecare cetăţean din ţara noastră. (…) Soldaţii au luptat aici nu pentru cucerirea acestui pământ, ci pentru eliberarea acestui pământ de ocupaţie străină”. Cu ocazia Zilei Naționale a Federației Ruse, în cadrul unei conferințe, ambasadorul Federației Ruse a fost întrebat cum ar trata țara sa România, în cazul unui conflict între NATO și Federația Rusă: „Vom trata România ca pe un membru al NATO. Cred că este destul de clar. Dacă România rămâne în NATO până la acel moment…”. Andrei, clipește de două ori dacă ai înțeles cât de cât ceva din toate cele de mai sus!

Prezența inexplicabilă, ilogică și indelebilă a „politicianului de tip nou” Andrei Gheorghiu la Ambasada Rusiei a fi avut impactul perplexității și dacă trupele, blindatele, tancurile, artileria și aviația Moscovei nu ar fi fost scoase de câteva săptămâni la paradă și poze pe hotarul cu Ucraina pentru a speria din nou Occidentul. Asta fără a mai lua în calcul „portavionul Crimeea” care nu mai contenește să agite Marea Neagră de la anexare și până azi… Cu veșnicul aspect de copil uitat de părinți prin mall, viceprimarul Râmnicului nu are însă voie să treacă peste faptul că Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024 vorbește direct, pentru prima dată, despre comportamentul agresiv al Federației Ruse, inclusiv despre acțiunile sale de tip hibrid și militarizarea regiunii Mării Negre! În aprilie 2021, România a expulzat, pentru activități dovedite de spionaj, pe adjunctul atașatului militar al Ambasadei Ruse la București, Alexey Grishaev, agent GRU, serviciu secret al Armatei Federației Ruse, care ar fi încercat să obțină informații despre activitatea forțelor NATO și despre interesele aliaților europeni și americani ai României. Dacă mai sunt vâlceni care nu cred în planurile rușilor, faceți un efort și amintiți-vă de sms-urile din startul pandemiei când ni se spunea să închidem geamurile că urmează să ne survoleze niște elicoptere care vor împrăștia substanțe…

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Selectează luna decembrie 2021 (86) noiembrie 2021 (209) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (280) august 2021 (195) iulie 2021 (222) iunie 2021 (272) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (210) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții decembrie 2021 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.