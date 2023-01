Email the Author

Dimineața de vineri, 13 ianuarie 2023, s-a dovedit cu ghinion pentru șoferul unui microbuz de călători care circula pe ruta Horezu – Râmnicu Vâlcea. În jurul orei 07.10, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea l-au depistat în trafic în timp ce conducea un microbuz pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, efectuând transport public de persoane, contra cost, fără a avea afișată în parbriz placa de traseu din care să reiasă operatorul de transport și tipul de transport efectuat. Șoferul a fost depistat că transporta patru persoane în plus (adică în picioare) față de numărul de persoane înscris în certificatul de înmatriculare al microbuzului. Pentru fapta sa, șoferul a fost sancționat contravențional conform HG nr. 69/2012 cu amendă în valoare de 4.000 lei . • Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea

