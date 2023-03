ALȚI ȘOFERI ALCOOLICI, prinși de polițiști la volan

Email the Author

La data de 11 martie 2023, polițiștii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au identificat un bărbat, în vârstă de 62 de ani, domiciliat în municipiu, în timp ce conducea un autovehicul pe o stradă din Râmnicu Vâlcea, sub influența băuturilor alcoolice. „În urma verificării cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru acest motiv, șoferul a fost condus la spital în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea cu exactitate a concentrației de alcool în sânge. Și în acest caz a fost întocmit dosar penal, în care cercetările continuă pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe” , ne-au mai informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

La data de 10 martie 2023, angajații Secției 10 Poliție Rurală Măciuca au depistat un bărbat în timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Valea Mare, având o concentrație alcoolică de 0, 77 mg/l alcool pur în aerul expirat. „Conducătorul auto a refuzat să fie transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolimiei. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de prelevare de mostre biologice” , ne-au anunțat polițiștii vâlceni.

