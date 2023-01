ALTE VEȘTI PROASTE pentru cei care cântă Prohodul la CET Govora

Email the Author

Termocentrala din sudul Râmnicului nu numai că nu se închide, dar urmează să își modernizeze capacitățile 135 de milioane de euro este valoarea proiectului pe care Consiliul Județean Vâlcea dorește să îl implementeze pentru a scoate CET Govora din impasul în care se află, dar și pentru a moderniza termocentrala din sudul Râmnicului. Președintele Constantin Rădulescu a anunțat, chiar din primele zile ale anului 2023, că va fi depusă, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) cererea de finanțare pentru acest proiect, unul foarte important pentru mai bine de un sfert dintre locuitorii județului nostru. „Continuăm investițiile în zona CET Govora! Am semnat pentru un proiect mare și important. Spuneam că nu numai că nu vom închide CET Govora, dar vom asigura și modernizarea acestui furnizor de confort pentru vâlceni și ne ținem de cuvânt. Facem primul pas în obținerea finanțării pentru modernizarea CET Govora și adresăm această cerere Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației” , a precizat Constantin Rădulescu.

